高屏下屆立委各少一席 綠委：衡量有瑕疵應調整

2018-03-27 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



民進黨立委許智傑。記者林麒瑋／攝影 分享 facebook 立委席次面臨10年調整關鍵，中選會依第7屆公式試算，雖僅4選區席次須增減變動，但席次將減少的高屏立委強烈反彈。民進黨立委許智傑認為，以現在規則來劃分實在太死板，這種只依人口數的因素來衡量是有瑕疵，希望中選會能去調整。

高雄地區立委選區劃分被認為是派系因素，像是被砍的席次選區就是謝系的管碧玲。許智傑表示，這不會有派系考量，完全是區域考量，就像現任和未來市長派系不同，若照這邏輯來看，現在的事是不是以後就不會這樣做，所以這只是區域考量而已。

許智傑說，以人口數決定選區劃分這是不公平的，就像應該以小選區的方式，如金馬地區各自有一席立委，在高雄縣市合併前，就有考量選區的調整，現在又必須在思考一次。

至於外傳陳菊將至總統府接任秘書長，許智傑表示，陳市長本來就是德高望重，她有機會來當然非常高興也歡迎，若是接任總統府秘書長將來府院黨就能有一位德高望重、人緣好的人來幫忙協調、溝通。

副總統陳建仁昨日與部份綠委會議，擬定軍改的起支俸率。許智傑說，目前在與時間賽跑，軍改能不能在今年7月1日闖關成功，就要看行政程序，若行政程序加快也許有機會。

新北市長朱立倫日前到上海與中共國務院台辦主任劉結一會面。許智傑表示，朱立倫蠻聰明，他所談的是不一樣的九二共識，與陸方尋找平衡點，這種對兩岸有幫助、個人發表各自意見都是好事。至於朱未告知陸委會，許智傑說，本來定義就是城市交流，朱代表個人意見以友人身份碰面無可厚非。