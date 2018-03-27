親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
執政黨軍改共識
藍綠各黨拚選戰
兒虐漏洞怎麼補
中監認定扁違規
政治
軍事
綜合

評／深澳電廠環差案通過 是失去理念還是立法不足？

每日一蘋果降血脂！台大營養講師這樣吃 4個月甩17公斤

高屏下屆立委各少一席 綠委：衡量有瑕疵應調整

2018-03-27 10:33聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

民進黨立委許智傑。記者林麒瑋／攝影
民進黨立委許智傑。記者林麒瑋／攝影
分享
立委席次面臨10年調整關鍵，中選會依第7屆公式試算，雖僅4選區席次須增減變動，但席次將減少的高屏立委強烈反彈。民進黨立委許智傑認為，以現在規則來劃分實在太死板，這種只依人口數的因素來衡量是有瑕疵，希望中選會能去調整。

高雄地區立委選區劃分被認為是派系因素，像是被砍的席次選區就是謝系的管碧玲。許智傑表示，這不會有派系考量，完全是區域考量，就像現任和未來市長派系不同，若照這邏輯來看，現在的事是不是以後就不會這樣做，所以這只是區域考量而已。

許智傑說，以人口數決定選區劃分這是不公平的，就像應該以小選區的方式，如金馬地區各自有一席立委，在高雄縣市合併前，就有考量選區的調整，現在又必須在思考一次。

至於外傳陳菊將至總統府接任秘書長，許智傑表示，陳市長本來就是德高望重，她有機會來當然非常高興也歡迎，若是接任總統府秘書長將來府院黨就能有一位德高望重、人緣好的人來幫忙協調、溝通。

副總統陳建仁昨日與部份綠委會議，擬定軍改的起支俸率。許智傑說，目前在與時間賽跑，軍改能不能在今年7月1日闖關成功，就要看行政程序，若行政程序加快也許有機會。

新北市長朱立倫日前到上海與中共國務院台辦主任劉結一會面。許智傑表示，朱立倫蠻聰明，他所談的是不一樣的九二共識，與陸方尋找平衡點，這種對兩岸有幫助、個人發表各自意見都是好事。至於朱未告知陸委會，許智傑說，本來定義就是城市交流，朱代表個人意見以友人身份碰面無可厚非。

朱立倫中選會陳菊

相關新聞

立委少1席？ 陳菊：像縣市合併在懲罰高雄

2018-03-27 10:23

松機遷移 北市長參選人有共識

2018-03-27 00:05

中市長選戰 藍綠監院互告

2018-03-26 23:23

綠營屏東市長初選 李清聖勝出

2018-03-26 23:14

缺席辯論 侯友宜訪挺周議員林金結

2018-03-26 23:11

藍新北市長初選電視辯論 侯缺席 周、金2打1

2018-03-26 23:04

李明賢：民調顯示 國民黨確有可能台北市議員席次過半

2018-03-26 21:56

中央執政優勢 魏明谷：有信心打破一任魔咒

2018-03-26 21:37

回應陳芳明 呂秀蓮：沒說柯文哲通匪

2018-03-26 18:08

影／國民黨新北市長初選辯論三缺一 侯友宜：另有行程

2018-03-26 17:56

盧秀燕質疑「龍友友」標案 林佳龍：依法行政沒問題

2018-03-26 16:56

選民借款打市長選戰 韓國瑜：準備好再說

2018-03-26 16:10

電視辯論侯友宜缺席 金介壽戴口罩抗議

2018-03-26 15:57

影╱拜會陳亭妃遭冷冰冰對待？黃偉哲：遭曲解

2018-03-26 15:14

台北市長候選人全主張廢松機？姚文智：來辯論吧

2018-03-26 14:27

陳學聖問會不會擔心祖傳禿頭 蔣萬安笑：我頭型很好看

2018-03-26 14:08

國民黨新北市長初選電視辯論 侯友宜缺席

2018-03-26 14:04

林佳龍、盧秀燕分身互控 監院爆衝突

2018-03-26 14:03

講政策不噴口水 姚文智邀錕P辯：廢松機

2018-03-26 13:21

影／盧秀燕、林佳龍誰A錢 藍綠監院前短兵相接

2018-03-26 12:13

軍人年改 綠委：照顧中低階層

2018-03-26 12:11

錕P參選秀「抬腿功」 王鴻薇酸：想知道你腦子裝什麼

2018-03-26 12:09

民進黨屏東市長初選結果出爐 李清聖出線

2018-03-26 12:08

雙城論壇卡關 周錫瑋批柯P：選舉考量的聰明政客

2018-03-26 11:25

盧秀燕陣營指林佳龍將公帑放親友口袋 籲監院要查

2018-03-26 11:18

綠營監院舉發盧秀燕 政治獻金左手轉右手

2018-03-26 11:17

柯P拚連任 還有一張重要王牌

2018-03-26 11:15

拒電視辯論 侯友宜：政見會非抹黑會 早有既定行程

2018-03-26 11:02

民進黨要監院查盧秀燕 藍營反嗆林佳龍攬標案

2018-03-26 10:36

盧秀燕陣營：龍友友攬標案 卓冠廷：轉移獻金案焦點

2018-03-26 10:22

綠控盧秀燕政治獻金進親友公司 藍反批龍友友包攬標案

2018-03-26 09:19

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-03-26 09:00

台北市長參選大爆炸 只有無黨籍才能打敗柯P？

2018-03-26 08:00

吳敦義登陸 藍綠各有選舉算計

2018-03-21 16:32

百里侯戰情／陳明文：讓野百合世代遍地開花出征

2018-03-14 16:26

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

昔日李敖對小女兒的庭訓被翻出 網狂讚「好父親」

2018-03-26 12:03

軍人年改草案 退伍軍人最多比現在少領20%

2018-03-26 19:16

募兵放大絕！女士官作招募 軍照聯絡方式全入夾娃娃機

2018-03-26 12:21

【重磅快評】管中閔、吳音寧 台灣三月的兩樁政治奇案

2018-03-26 15:27

軍改起支奉率提高至55%、每年增2% 蔡適應：高度共識

2018-03-26 16:21

軍人年改 起支俸率55+2％有共識

2018-03-27 00:07

又來了！共軍機群穿越巴士海峽 台灣東方海域操演

2018-03-26 13:41

李明賢：民調顯示 國民黨確有可能台北市議員席次過半

2018-03-26 21:56

總統大嘴巴害慘情報員 都是選舉惹的禍？

2018-03-27 08:00

民進黨屏東市長初選結果出爐 李清聖出線

2018-03-26 12:08

海巡署建構無人機系統打槍中科院銳鳶 原因曝光

2018-03-27 06:52

身上總是香香的…蔣萬安不擦香水 陳學聖不信

2018-03-26 15:11

軍人年改 7.1與公教同步上路 4大變數

2018-03-27 00:20

電視辯論侯友宜缺席 金介壽戴口罩抗議

2018-03-26 15:57

專家質疑國軍掌握度…共軍菲律賓海操演 我鷹式飛彈跑紅點

2018-03-27 08:10

松機遷移 北市長參選人有共識

2018-03-27 00:05

影╱拜會陳亭妃遭冷冰冰對待？黃偉哲：遭曲解

2018-03-26 15:14

拒電視辯論 侯友宜：政見會非抹黑會 早有既定行程

2018-03-26 11:02

中監認定上台4分鐘太久？ 扁再發「新勇哥物語」抱怨

2018-03-26 20:10

美參議員致函 促川普支持售台F35戰機

2018-03-27 03:12

盧秀燕陣營指林佳龍將公帑放親友口袋 籲監院要查

2018-03-26 11:18

回應陳芳明 呂秀蓮：沒說柯文哲通匪

2018-03-26 18:08

許銘春立院處女秀遭酸狀況外 一級主管連番上台神救援

2018-03-26 11:07

深澳電廠環評通過被蔡正元點名 蔡適應：請前立委自重

2018-03-26 19:23

公務員加班換補休 半年限期將延長到一年

2018-03-26 11:51

國民黨新北市長初選電視辯論 侯友宜缺席

2018-03-26 14:04

帶頭勞檢的戰鬥部長 立院處女秀也懂「笑而不答」

2018-03-27 09:00

是否入府？陳菊：未來不排除跟總統討論新職務

2018-03-26 16:57

新勞長許銘春首次備詢 突被問幕僚名險招架不住

2018-03-26 14:24

「蓋招待所做長照」郵局挨轟

2018-03-26 23:51

兒虐悲歌／父母不要他 醫師社工拚命保住

2018-03-26 14:13

蒜價慘跌 藍委批：高收進口稅金9億犧牲農民

2018-03-26 11:31

都市更新條例修正草案初審通過 釘子戶問題可望解決

2018-03-26 19:39

扁上台造勢踩紅線後 中監例行訪扁

2018-03-26 21:36

反軍改團體：若推新新制 不該溯及既往

2018-03-27 01:21

新聞眼／軍改 急著要立委埋單 恐惹反彈

2018-03-27 00:51

教育部卡管 藍委、全教產齊批

2018-03-27 00:11

軍人年改再喬 最快周四送立院

2018-03-26 14:12

選民借款打市長選戰 韓國瑜：準備好再說

2018-03-26 16:10

軍人年改 綠委：照顧中低階層

2018-03-26 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top