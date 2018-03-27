藍委要台學習北朝鮮訪陸 賴清德這樣回

2018-03-27 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



行政院長賴清德今赴立法院備詢，國民黨立委陳超明表示，北朝鮮到中國大陸進行訪問，可以促進區域和平，台灣應該要學習。結果反遭賴清德酸，「中國並沒有要求北韓要接受北韓是中國一部分才要准他談判。」

陳超明說，北朝鮮到中國大陸訪問，可以促進區域和平。人家說金正恩是暴君，但其實他非常的靈活，可以把美國、中國甚至南韓都抓起來，如果他是一個君子，就是雄才大略，他在這樣環境裡面能去找出一個世界強權跟他談判，這是台灣要學習的地方。

但陳超明發覺，台灣兩極化非常嚴重，一個傾向美日，一邊傾向中國大陸。但金正恩找強權探判不只為了區域平衡和穩定發展，他在造就未來北韓要走的路，台灣也要深入去觀察，金正恩不是傻子，他很聰明。

賴清德笑說，中國並沒有要求北韓要接受北韓是中國一部分才要准他談判，今天中國沒設定這個前提要求台灣是中國的部分，早在陳水扁時代就已經歡迎交流了。

陳超明則回應，蔡英文總統在2017年9月24日說過，「現在的中國跟創黨時期已經很不一樣。中國的崛起，是現在全世界所有國家，都必須謹慎面對的趨勢。情緒式的仇恨，或者一味地討好，都無法誠實正視中國的崛起和發展。」賴清德在2017年6月5日又說「我親中愛台」、「台灣應該要親近中國，中國也要親近台灣，大家互相合作。」

陳超明說，所以他一直很擔心，「兩岸三地想要通，陸委找來陳明通，已讀不回路不通，九二共識不搞通，台灣轉眼變成空。」賴是台灣獨立的工作者，一直說台灣獨立國家，到底是中國民國獨立還是台灣獨立？