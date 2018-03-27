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朱立倫籲陸委會 「不要在枝微末節批評朱劉會」

2018-03-27 10:23聯合報 記者陳珮琦╱即時報導

新北市市長朱立倫在上海與國台辦主任劉結一（右）見面，陸委會批未依規定報備。 中新...
新北市市長朱立倫在上海與國台辦主任劉結一（右）見面，陸委會批未依規定報備。 中新社
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新北市長朱立倫訪陸會見國台辦主任劉結一陸委會批評未依規定報備，朱立倫上午再次重申此行以城市交流為主，訪問行程都沒有提到違反兩岸關係條例的議題，完全符合規定的做法，朱立倫並呼籲陸委會應用正面的態度來看待，不要在枝微末節來批評，否則對兩岸交流沒任何幫助。

朱立倫表示，我們重視所有在大陸工作的、就學的這些台商、台胞跟台生所關心的議題。以台生為例，在大陸的學生很關心的包括生活上買高鐵票，包括在學校、宿舍、社團、上課的課程的安排都有些不同意見，畢業之後就他們實習或是就業，包括學醫的、學法律的，都有一些不同的一些安排或意見。

同樣的在台商部份，包括舉例子來講，在台灣都是資深的會計師，到大陸去執業的話還需要到他們的事務所做基層的實習，這樣的不公平狀況，以及台商融資等等議題，通通把它一一的希望國台辦，請各地方政府的台辦來協助，讓所有的台灣的學生或台灣的台商、台胞，大家能夠在大陸生活的更好，問題能夠一一的解決。

朱立倫說，此行以城市交流為主，關心台生、台商跟台胞，都沒有提到所謂的違反兩岸關係條例的這些議題，且訪問的地點就是在江蘇跟上海，而規定當中也沒有說過不可以見任何的人，完全符合規定。

他認為在兩岸關係嚴峻的狀態，陸委會應該用比較正面的態度看待我們能夠表達台灣民眾期待兩岸能夠和平、期待兩岸能夠合作，關心台商、台生跟台胞的做法，這才是正面的，如果在支微末節上面做批評或者是甚至做任何的限制，對未來兩岸的交流反倒是沒有正面的幫助。

朱立倫劉結一陸委會

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