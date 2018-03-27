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拆公投盟帳蓬 柯文哲：必須終止「政治路霸」亂象

2018-03-27 10:21聯合報 記者張世杰╱即時報導

台北市長柯文哲今天出席中山區行動市政會議。記者張世杰／攝影
台北市長柯文哲今天出席中山區行動市政會議。記者張世杰／攝影
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北市府近期接連跟社運團體短兵相接，拆除立法院外公投盟帳篷、跟西門町台獨旗隊對峙，引發熱議；台北市長柯文哲今天於中山區行動市政會議上，表達不滿「政治路霸」長期占用馬路，誓言要中止這些亂象，強調除公投盟外，所有陳抗團體長期違法搭建的棚架皆將依法執行拆除。

柯文哲表示，台灣是一個民主自由的國家，但自由以不侵犯他人的自由為範圍，台灣也必須是一個法治的國家，馬路、人行道是公共財，無論藍綠、統獨及各種社運團體，不可任意佔用而影響市民的生活。

柯文哲指出，過去幾年，因相關法律的漏洞，加上北市府的行政怠惰，造成「政治路霸」長期占用馬路、人行道等公共空間，必須中止這些亂象，從現在開始，北市府政府將秉持4個原則，處理集會遊行衍伸的問題。

柯文哲於中山區行動市政會議上裁示，目前在道路上申請臨時棚架，超過核定的路權期限，仍有3日自行拆除的時間，規定不合理，將立刻修正相關規定，臨時建物搭建期限必須小於路權期限，超過時限未自行拆除，將進行強制拆除，除公投盟外，所有陳抗團體長期違法搭建之棚架皆將依法執行拆除，法一體適用。

另外，立法院周邊陳抗頻繁，陳抗團體長期佔領的行為，影響鄰近住戶與商家權益，將由副市長鄧家基拜訪立法院，討論於立法院周圍劃設陳情抗議專區，而非放任不管，人民有陳情抗議的權利，但周邊居民的生活也要受到保護。

而陳抗團體如未依原先申請核准之路段，隨意佔領道路影響交通，將拍照蒐證，依法告發；至於有關西門町因政治團體長期陳抗，將責成新工處與警察局重擬路權的審議規則，避免政治團體長期佔用，干擾商家、遊客、住戶，同時將要求所有政治團體須依法申請集會遊行，如未申請而佔用場地，不論統獨立場，均依法究辦。

柯文哲表示，台北市每年有上千場集會遊行，但長期缺乏有效管制作為，致使部分政治團體長期佔用道路，影響交通及干擾市民生活，面對問題是解決問題的第一步，今天開始將貫徹4原則，不會放任台灣繼續成為一個失序的國家，台灣必須成為一個法治國家。

陳抗柯文哲

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