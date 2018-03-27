台旅法生效 蔡英文：和美聯繫促成更多交流

2018-03-27 10:20 中央社 台北27日電



總統蔡英文（前右）27日在總統府，接見美國聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯（Ed Royce, R-CA）（前左），並握手致意。 中央社 分享 facebook 台灣旅行法生效，總統蔡英文今天表示，台灣會和美國行政部門保持聯繫，促進更多互訪和交流，穩健的台美關係會是印太區域和平、穩定跟繁榮的重要的基石。

蔡總統今天上午在總統府接見美國聯邦眾議院外交事務委員會主席羅艾斯（Ed Royce）一行人。蔡總統說，去年九月羅艾斯訪台時，她頒贈特種大綬景星勳章，表彰羅艾斯對台美關係的貢獻，這種時候台美交流上又有新的發展，這都是羅艾斯努力的成果，她要代表台灣人民謝謝羅艾斯的幫助。

蔡總統指出，在羅艾斯積極促成下，從美國加州安大略到桃園的中華航空直航班機，已經開航，很高興羅艾斯能共襄盛舉，搭乘首航班機訪問台灣，這條航線啟動，加上台灣加入美國全球入境計畫，將使台美在文化觀光經濟貿易交流上更加密切。

蔡總統也感謝羅艾斯大力支持台灣旅行法，協助法案順利在美國國會通過，並獲得美國總統川普簽署生效，接下來台灣會和美國行政部門保持聯繫，促進更多互訪和交流，一起發展更堅實的合作夥伴關係。

蔡總統指出，從川普上任以來，台美關係在各面向持續深化，不僅雙方高層有更多互動交流，對彼此關切議題有更密切討論，共同推動的國際合作計畫越來越多元，這段期間以來，美國對台灣的安全和國際參與上，提供強而有力協助。

蔡總統說，去年11月，川普訪問亞洲的時候，除了闡述自由開放的印度洋太平洋戰略，也強調美國在印太區的領導的角色；上週，美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）訪台，特別肯定台灣是印太地區的民主的典範，並強調美台關係是深植於雙方共同的長久價值，美國一直是台灣最緊密的朋友跟夥伴。

蔡總統相信穩健的台美關係會是印太區域和平、穩定跟繁榮的重要的基石，台灣有能力也有意願，跟美國在印太區域共同合作，做出更多的貢獻。

蔡總統最後指出，她了解到羅艾斯即將在今年任滿以後就退休，希望羅艾斯在退休後繼續關心台灣，請把台灣當作第二個家，台灣隨時歡迎羅艾斯回來。