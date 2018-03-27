食物可添加「漂白劑」 藍委轟食藥署離譜

2018-03-27 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨立法院黨團今舉行「呷菜配漂白水 衛福部好毒」記者會。記者劉宛琳／台北報導 分享 facebook 衛福部食藥署21日預告二氧化硫將開放做為食品添加物，國民黨立法院黨團今舉行「呷菜配漂白水 衛福部好毒」記者會表示，過去常被驗出做為「漂白劑」違規使用的二氧化硫，未來將可合法使用在醃漬蔬菜、蝦、貝類、金針等食物。國民黨團書記長李彥秀痛斥，蔡政府的食安政策一在跳票，這個政府越來越「毒」。

食藥署新預告中二氧化硫可適用食品，包括金針乾製品、杏乾、白葡萄乾、動物膠、脫水蔬菜、脫水水果、糖蜜及糖飴、食用樹薯澱粉、醃漬蔬菜、發酵蔬菜、糖漬果實類、蝦類、貝類、蒟蒻等，種類繁多且都是國人日常食用品。

國民黨團指出，去年3月修正「農藥殘留容許量標準」，開放氟派瑞使用於茶葉，叫民眾「喝茶配農藥」，一年後又要大家「吃菜配漂白劑」，這個政府越來越「毒」、業者越賺越多，消費者的健康卻是越來越沒保障。

李彥秀批評，蔡政府的食安政策一再跳票，食安五環變五洞，守護民眾食安健康的洞越破越大。去年率國際之先打算放寬22項農藥殘留容許量，尤其離譜的要開放氟派瑞使用於茶葉，結果引發各界砲轟，在強大民意壓力下，才又倉皇宣布暫緩施行此一行政命令。如今事隔才一年，又想故技重施，食藥署是要考民眾的記憶力？

李彥秀質疑，食藥署以「與國際接軌」為由，增訂8項亞硫酸鹽漂白劑在發酵蔬菜及醃漬蔬菜之使用範圍及限量，以及增列二氧化硫為食品添加物，讓人聯想不是「行政怠惰」就是「圖利廠商」。是不是查不勝查乾脆就地合法化？食藥署聲稱是應業者要求，背後是否有來自利益團體的壓力？

國民黨立委陳宜民委員指出，二氧化硫是一種過敏原，加工食品若二氧化硫殘留濃度過高，除了會刺激腸胃道引起腸胃道不適，嚴重的話甚至會誘發氣喘發作，導致呼吸困難。他呼籲，食藥署預告的草案在進行為期60天的預告評論期間，重視食安健康的專家學者應該再次踴躍發聲，抗議政府的不義之舉，以捍衛國人的健康。

針對食藥署對外表示二氧化硫本來不是食品添加物，但很多業者表達希望納入規範，以後便能合法添加，也接軌歐美國家與WHO的認定，況且納入後合法劑量仍和原來的檢驗標準值相同。陳宜民反駁說，歐美國外即使是合法使用，也是拿來在食品製作過程中消毒，不會直接添加在食物中，所謂與國際接軌根本是胡說八道，食藥署將二氧化硫劃為食品添加物是「牛頭不對馬嘴」，有誤導民眾之嫌。

國民黨副書記長蔣萬安批評，食藥署對外解釋開放的原因，竟是「許多業者的要求」，毫不避嫌，簡直荒唐至極，根本忘了自身的職責是在守護民眾食的安全。究竟是國人要求健康飲食重要，還是廠商利益重要，「食藥署乾脆改轄經濟部算了」。