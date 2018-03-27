朱立倫會劉結一未報備？ 賴清德：陸委會要了解

2018-03-27 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



前國民黨主席、新北市長朱立倫（左）與中共中央台辦、國台辦主任劉結一（右）在上海會見。 特派記者戴瑞芬／攝影 分享 facebook

國民黨前主席、新北市長朱立倫在上海與中國國台辦主任劉結一會面，事前卻未向政府報備。對此，行政院長賴清德今受訪時表示，陸委會事後要有所了解。

至於朱立倫與劉結一會面時，劉結一重申堅持一個中國的「九二共識」，朱立倫則回應「九二共識」是國民黨一貫的立場，但兩岸意涵不同，會相互努力。賴清德則說，國民黨主張的「九二共識」，本來就跟中國主張有所不同，社會知之甚詳。