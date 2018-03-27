親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
執政黨軍改共識
藍綠各黨拚選戰
兒虐漏洞怎麼補
中監認定扁違規
政治
軍事
綜合

評／深澳電廠環差案通過 是失去理念還是立法不足？

每日一蘋果降血脂！台大營養講師這樣吃 4個月甩17公斤

美中貿易戰開打 賴清德：藉此讓台灣得利

2018-03-27 09:59聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

行政院長賴清德赴立法院備詢。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
行政院長賴清德赴立法院備詢。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
分享

美中貿易戰開打，台灣如何因應？行政院長賴清德今赴立法院備詢表示，如果美中貿易大戰無法解決，勢必會讓台商離開中國到美國、東南亞等其他國家，甚至回到台灣來。我們會做好準備將美中貿易大戰對台影響降到最低，也藉此讓台灣得利，台灣也有機會藉此得到機密機械、半導體等產業訂單。

賴清德說，對於美中貿易大戰一觸即發，台灣應該抱持密切關注的態度，並做好因應對策，蔡英文總統已經召開相關會議並做出指示，這部分行政院也已召開相關跨部會會議，因應這個新的局勢，並在總統指示方向上踏實來落實這些重大政策，將美中貿易大戰對台影響降到最低，也藉此得到對台灣有利的事情。

賴清德表示，我們過去長久以來都希望不應該把所有雞蛋放在同個籃子裡，如果美中貿易大戰無法解決，勢必會讓台商離開中國到美國、東南亞等其他國家，甚至回到台灣來，除了我們要做好準備迎接台商會回來外，即便這些台商是經過關稅、區域經濟的問題最後選擇到美國、東南亞，至少也會造成分散台灣投資風險的效果。

賴清德說，我們也密切注意有一些產業，但他認為對台灣不致造成太大影響。例如台灣的精密機械多數都是銷往美國或其他國家，而中國精密機械的台商主要是著眼中國市場，美對中301技術調查對台灣精密機械沒有太大影響，但如果精密機械後續中國業者沒有辦法銷往美國，「有沒有機會讓台灣業者可以接到訂單？」其他行業包括半導體也是一樣，我們都密切關注。

賴清德說，因為現在美中貿易的項目還沒公布，實際執行的情形也還沒有發布，我們做好各種準備，跟業界共同合作，一起因應中美貿易對抗的影響。

對於政務委員鄧振中到美國華府進行鋼鋁豁免協商，民進黨立委賴瑞隆要求要在4月底豁免期限前再派人去做溝通。對此，鄧回來會再跟業者在溝通，美國所傳達一個明確的訊息，到底台灣銷往美國的鋼鋁中，有多少中國原料的成分，我們必須要明確有一個數字給美國，同時我們的因應之道是什麼，因為美國不是針對台灣也不是針對其他國家，主要針對中國生產過剩藉由銷往其他國家的方式再銷往美國，這對美國經濟造成重大大影響。

賴清德表示，不管是美國對中國技術301調查或是對全球鋼鋁業者提高關稅，台灣都應該要沉著因應，做好每一項措施，面對危機的時候也是台灣轉變的契機，我們將傷害影響降到最低，也希望從中得到一些注意。

賴清德台商

相關新聞

政府「卡管」蠻幹 羅智強：馬英九早就預言

2018-03-27 10:28

拆公投盟帳蓬 柯文哲：必須終止「政治路霸」亂象

2018-03-27 10:21

帶頭勞檢的戰鬥部長 立院處女秀也懂「笑而不答」

2018-03-27 09:00

藍委要台學習北朝鮮訪陸 賴清德這樣回

2018-03-27 10:32

朱立倫籲陸委會 「不要在枝微末節批評朱劉會」

2018-03-27 10:23

台旅法生效 蔡英文：和美聯繫促成更多交流

2018-03-27 10:20

未入鋼鋁關稅豁免國 賴揆：積極爭取第二階段

2018-03-27 10:07

食物可添加「漂白劑」 藍委轟食藥署離譜

2018-03-27 10:06

朱立倫會劉結一未報備？ 賴清德：陸委會要了解

2018-03-27 10:00

朱劉會談九二共識 劉世芳：沒有實體意涵

2018-03-27 09:44

美中貿易戰局勢 沈榮津：台灣三方向因應

2018-03-27 09:34

藍委批蒜價崩跌 林聰賢駁：生產量還不足國內需求

2018-03-27 09:25

美議員羅伊斯 搭桃園與安大略首航機訪台

2018-03-27 08:19

吳敦義：國民黨內沒有兩個太陽

2018-03-27 00:24

花媽未來角色…為黨挑擔 確保蔡總統連任

2018-03-27 00:14

教育部卡管 藍委、全教產齊批

2018-03-27 00:11

接府秘書長？陳菊鬆口：會與總統討論

2018-03-27 00:04

陳田錨今追思音樂會 開放參加

2018-03-26 22:41

賴清德：高中以下學生陳情 應落實保密

2018-03-26 20:03

都市更新條例修正草案初審通過 釘子戶問題可望解決

2018-03-26 19:39

深澳電廠環評通過被蔡正元點名 蔡適應：請前立委自重

2018-03-26 19:23

國民黨黨工退休金遭扣押 王育敏批黨產會變太上皇

2018-03-26 15:49

【重磅快評】管中閔、吳音寧 台灣三月的兩樁政治奇案

2018-03-26 15:27

身上總是香香的…蔣萬安不擦香水 陳學聖不信

2018-03-26 15:11

赴立院報告 許銘春：最低工資法年底送政院

2018-03-26 14:46

許銘春首次立院備詢 突被問同仁名字險招架不住

2018-03-26 14:42

糗！勞長許銘春處女秀 對著立委叫「議員好」

2018-03-26 14:24

新勞長許銘春首次備詢 突被問幕僚名險招架不住

2018-03-26 14:24

遭指以官方名義辦青籌會 救國團說原由

2018-03-26 14:15

藍批蒜價崩跌政府無能 綠指優先助蒜農解決問題

2018-03-26 13:44

向總統報告訪美成果 陳菊：未討論新職

2018-03-26 13:35

黃國昌：總統就職兩年 應提司改中間報告

2018-03-26 12:43

歐華年會停辦 僑委會：主委太年輕壓力太大 感遺憾

2018-03-26 12:23

剛結束訪美返國 陳菊上午與蔡英文見面

2018-03-26 12:21

救國團遭指行騙各大學 葉俊榮：會去了解

2018-03-26 11:56

救國團打著官方名號騙學校？葉俊榮：將了解輔導

2018-03-26 11:35

立委提《法官法》評鑑修正草案 讓國民法官進職務法庭

2018-03-26 11:25

環團訴求政院落實「即報即拆」違章工廠

2018-03-26 11:10

民團質疑政院版都更條例草案瑕疵多 呼籲速修改

2018-03-26 11:09
看更多

熱門文章

昔日李敖對小女兒的庭訓被翻出 網狂讚「好父親」

2018-03-26 12:03

軍人年改草案 退伍軍人最多比現在少領20%

2018-03-26 19:16

募兵放大絕！女士官作招募 軍照聯絡方式全入夾娃娃機

2018-03-26 12:21

【重磅快評】管中閔、吳音寧 台灣三月的兩樁政治奇案

2018-03-26 15:27

軍改起支奉率提高至55%、每年增2% 蔡適應：高度共識

2018-03-26 16:21

軍人年改 起支俸率55+2％有共識

2018-03-27 00:07

又來了！共軍機群穿越巴士海峽 台灣東方海域操演

2018-03-26 13:41

李明賢：民調顯示 國民黨確有可能台北市議員席次過半

2018-03-26 21:56

總統大嘴巴害慘情報員 都是選舉惹的禍？

2018-03-27 08:00

民進黨屏東市長初選結果出爐 李清聖出線

2018-03-26 12:08

海巡署建構無人機系統打槍中科院銳鳶 原因曝光

2018-03-27 06:52

身上總是香香的…蔣萬安不擦香水 陳學聖不信

2018-03-26 15:11

軍人年改 7.1與公教同步上路 4大變數

2018-03-27 00:20

電視辯論侯友宜缺席 金介壽戴口罩抗議

2018-03-26 15:57

專家質疑國軍掌握度…共軍菲律賓海操演 我鷹式飛彈跑紅點

2018-03-27 08:10

松機遷移 北市長參選人有共識

2018-03-27 00:05

影╱拜會陳亭妃遭冷冰冰對待？黃偉哲：遭曲解

2018-03-26 15:14

拒電視辯論 侯友宜：政見會非抹黑會 早有既定行程

2018-03-26 11:02

中監認定上台4分鐘太久？ 扁再發「新勇哥物語」抱怨

2018-03-26 20:10

美參議員致函 促川普支持售台F35戰機

2018-03-27 03:12

盧秀燕陣營指林佳龍將公帑放親友口袋 籲監院要查

2018-03-26 11:18

回應陳芳明 呂秀蓮：沒說柯文哲通匪

2018-03-26 18:08

許銘春立院處女秀遭酸狀況外 一級主管連番上台神救援

2018-03-26 11:07

深澳電廠環評通過被蔡正元點名 蔡適應：請前立委自重

2018-03-26 19:23

公務員加班換補休 半年限期將延長到一年

2018-03-26 11:51

國民黨新北市長初選電視辯論 侯友宜缺席

2018-03-26 14:04

帶頭勞檢的戰鬥部長 立院處女秀也懂「笑而不答」

2018-03-27 09:00

是否入府？陳菊：未來不排除跟總統討論新職務

2018-03-26 16:57

新勞長許銘春首次備詢 突被問幕僚名險招架不住

2018-03-26 14:24

「蓋招待所做長照」郵局挨轟

2018-03-26 23:51

兒虐悲歌／父母不要他 醫師社工拚命保住

2018-03-26 14:13

蒜價慘跌 藍委批：高收進口稅金9億犧牲農民

2018-03-26 11:31

都市更新條例修正草案初審通過 釘子戶問題可望解決

2018-03-26 19:39

扁上台造勢踩紅線後 中監例行訪扁

2018-03-26 21:36

反軍改團體：若推新新制 不該溯及既往

2018-03-27 01:21

新聞眼／軍改 急著要立委埋單 恐惹反彈

2018-03-27 00:51

教育部卡管 藍委、全教產齊批

2018-03-27 00:11

軍人年改再喬 最快周四送立院

2018-03-26 14:12

選民借款打市長選戰 韓國瑜：準備好再說

2018-03-26 16:10

軍人年改 綠委：照顧中低階層

2018-03-26 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top