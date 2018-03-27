美中貿易戰開打 賴清德：藉此讓台灣得利

2018-03-27 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



行政院長賴清德赴立法院備詢。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影 分享 facebook

美中貿易戰開打，台灣如何因應？行政院長賴清德今赴立法院備詢表示，如果美中貿易大戰無法解決，勢必會讓台商離開中國到美國、東南亞等其他國家，甚至回到台灣來。我們會做好準備將美中貿易大戰對台影響降到最低，也藉此讓台灣得利，台灣也有機會藉此得到機密機械、半導體等產業訂單。

賴清德說，對於美中貿易大戰一觸即發，台灣應該抱持密切關注的態度，並做好因應對策，蔡英文總統已經召開相關會議並做出指示，這部分行政院也已召開相關跨部會會議，因應這個新的局勢，並在總統指示方向上踏實來落實這些重大政策，將美中貿易大戰對台影響降到最低，也藉此得到對台灣有利的事情。

賴清德表示，我們過去長久以來都希望不應該把所有雞蛋放在同個籃子裡，如果美中貿易大戰無法解決，勢必會讓台商離開中國到美國、東南亞等其他國家，甚至回到台灣來，除了我們要做好準備迎接台商會回來外，即便這些台商是經過關稅、區域經濟的問題最後選擇到美國、東南亞，至少也會造成分散台灣投資風險的效果。

賴清德說，我們也密切注意有一些產業，但他認為對台灣不致造成太大影響。例如台灣的精密機械多數都是銷往美國或其他國家，而中國精密機械的台商主要是著眼中國市場，美對中301技術調查對台灣精密機械沒有太大影響，但如果精密機械後續中國業者沒有辦法銷往美國，「有沒有機會讓台灣業者可以接到訂單？」其他行業包括半導體也是一樣，我們都密切關注。

賴清德說，因為現在美中貿易的項目還沒公布，實際執行的情形也還沒有發布，我們做好各種準備，跟業界共同合作，一起因應中美貿易對抗的影響。

對於政務委員鄧振中到美國華府進行鋼鋁豁免協商，民進黨立委賴瑞隆要求要在4月底豁免期限前再派人去做溝通。對此，鄧回來會再跟業者在溝通，美國所傳達一個明確的訊息，到底台灣銷往美國的鋼鋁中，有多少中國原料的成分，我們必須要明確有一個數字給美國，同時我們的因應之道是什麼，因為美國不是針對台灣也不是針對其他國家，主要針對中國生產過剩藉由銷往其他國家的方式再銷往美國，這對美國經濟造成重大大影響。

賴清德表示，不管是美國對中國技術301調查或是對全球鋼鋁業者提高關稅，台灣都應該要沉著因應，做好每一項措施，面對危機的時候也是台灣轉變的契機，我們將傷害影響降到最低，也希望從中得到一些注意。