朱劉會談九二共識 劉世芳：沒有實體意涵

2018-03-27 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



民進黨立委劉世芳。 聯合報系資料照 分享 facebook 中共國務院台辦主任劉結一日前在上海會見國民黨前主席、新北市長朱立倫，兩人暢談九二共識，劉秉持一個中國原則的「九二共識」、反對「台獨」，朱則以兩岸「九二共識」意涵雖有不同，但可以相互包容，為和平共同努力。對此，民進黨立委劉世芳認為，兩人會面只是在於見面層次，並沒有實體意涵。

劉世芳說，朱、劉兩人會面，看起來像是政治人物搶頭香，劉結一是中共十九大之後上任，是對台關係的總舵手，相信大家都會他們所談的內容感興趣，至於朱重談九二共識，但關心國民黨的人都知道，連國民黨現任主席吳敦義也不一定認同九二共識。

劉世芳表示，目前為止中共政治人物比較想接觸的是以柯P為主，柯Ｐ主張兩岸一家親，與陸方所提的九二共識都一樣很多人關心，但這跟蔡政府所提的兩岸政策，需要對等、尊嚴、有效溝通這大家心裡都有數。

至於外傳高雄市長陳菊將至總統府擔任秘書長，劉世芳說，外面現在傳聞多，陳市長站在不同位置為人民服務都是可努力方向，但對於總統府秘書長一職，有沒以要接、什麼時候接，都還沒有定案。

對於立委選區重劃高雄和屏東立委少一席，劉世芳表示，這種重劃對高屏地區的地委都不公平，中選會採用第四和第七屆的做法，並不是公式性入法，只是因為算出來小數點點數不對，因此立委席次減席。她認為，席次劃分應該用公式算法，行政和立法互相溝通，不單純只有人口問題，也應考量地理區域和整體南北資源的平衡，讓全台各縣市都有公平的對待。