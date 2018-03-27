美中貿易戰局勢 沈榮津：台灣三方向因應

2018-03-27 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



經濟部長沈榮津。記者許正宏／攝影 分享 facebook 美中貿易戰趨緩，外傳美國要求中國進口更多美國半導體產品，目前中國已允諾，此舉對台灣與南韓半導體產生衝擊。對此，經濟部長沈榮津今赴立院總質詢會前堵訪，目前有國內有三因應方向，行政部門及國安單位也會隨時開會掌握局勢。

沈榮津說，美中貿易戰局勢，台灣三因應方向包括，第一加大台灣研發生產；第二、加速內需投資；第三為提升創新能量；最後是多元布局，分散風險，像是新南向就是一個選項。

記者提問台灣開放美豬是否為最後手段？沈榮津說，沒這個考量。