美議員羅伊斯 搭桃園與安大略首航機訪台

2018-03-27 08:19 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



美國加州安大略機場直飛桃園的首航班機，26日深夜9時40分抵達桃園機場，美國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯搭乘首航班機抵台訪問，桃園市長鄭文燦在空橋門口接機，稍後一同參加慶祝首航的歡迎酒會。

羅伊斯表示，這是他第6次來台訪問，此行主要是參加「桃園－安大略」姊妹市直航啟動儀式，慶祝桃園與加州「空中走廊」開通，相信這條航線可以加強台美之間的經貿發展，增加南加州旅客的便利性。

26日深夜搭乘首航班機抵台訪問的還包括，桃園市的姊妹市聖貝納迪諾郡郡監督克特哈格曼，以及洛杉磯台商會等僑界領袖。鄭市長表示，桃園與加州有高科技合作，也有貨運物流聯繫，現在更牽起了一條「空中走廊」，未來台美關係一定會越來越好。

鄭文燦市長在酒會中表示，去年2月加州聖貝納迪諾郡與桃園成為姊妹市。他在7月也率領市府訪問團及中華航空董事長何煖軒一同訪問加州，簽訂「台美推動機場城市交流聯合聲明」，促成桃園機場與安大略機場的合作，成功推動機場城市的「機場經濟學」。直航工作的籌備過程中，市府積極居中協調，也獲得美國聯邦眾議員羅伊斯、聖郡郡監督哈格曼的大力支持，讓直航進展的非常順利，也獲得東洛杉磯許多僑胞的認同。

鄭文燦指出，這條航線經過中華航空的審慎評估，認為是具有市場、客源及營收的一條航線，而配合此航線的開航，安大略機場更提升了服務等級，包括「美國境外通關計畫」的申請及規劃，未來不僅對台灣旅客來說更加便利，亞洲旅客若能夠在桃園機場先行入關及辦理轉機，抵達美國後的安檢程序也會更加簡單，有助於國籍航空公司拓展亞洲市場，更能大幅提升桃園國際機場的重要性。