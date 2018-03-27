帶頭勞檢的戰鬥部長 立院處女秀也懂「笑而不答」

「戰鬥部長」許銘春自上任以來，兩次率隊勞檢，也是歷任的勞長以來、極少見的作風。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新任勞動部長許銘春昨天首次赴立法院備詢，引發外界關注。昔日辯才無礙的律師變身「戰鬥」部長，昨天立院「初登場」儘管小狀況頻頻，但「有驚無險」，最後「安全下莊」，後續表現令人期待。

許銘春二月廿六日上任，當時她說「交接典禮後就是戰鬥的開始」；隨後勞基法新制在三月一日上路，新制首日她率隊勞檢客運業，上周再度帶隊「突擊」桃園機場第二航廈擴建工程，上任不到一個月連兩次親自勞檢，在歷任勞長中相當罕見，確實展現極高戰鬥力。

台大法律系畢業 許銘春成勞權律師

勞基法新制上路首日，勞動部即啟動客運業專案勞檢，部長許銘春（右二）更在國光客運台北站前開記者會宣示勞檢決心。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

許銘春台大法律系畢業，應屆考上律師，隨後在高雄當起執業律師。曾任高雄市長陳菊當選無效訴訟代理人的她，也曾在高雄捷運爆發泰勞事件時參與義務律師團，還曾協助61位勞工向楠梓加工出口區惡意關廠的廠商爭取權益，可說辯才無礙。

接任勞動部長前她是高雄市副市長，面對民意代表質詢也不陌生。

立院初登場 自信有「充分準備」

許銘春（右）率隊到桃機第二航廈擴建工程突擊。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

就在接任部長邁入第二個月的首日，許銘春首赴立院進行業務報告並備詢。會前接受媒體訪問時，面對媒體關心她的立院初登場，許銘春微笑以對表示會以平常心看待，還說對立委關心的問題，她已有做充分準備。

但畢竟上法院辯護和立院備詢還是有差別，高雄市議會也與立院大不同，面對全新接觸的全國勞動業務，許銘春首次備詢難掩緊張。

「報告議員」口誤 要自述優點…有點難

勞動部長許銘春昨赴立院備詢時，一時口誤說「報告議員」，事後才又緊急改口為「報告委員」。記者陳妍霖／攝影 分享 facebook

昨立委陳宜民質詢時，許銘春一度口誤說成「報告議員」，事後趕快改口為「報告委員」。蔡政府上任短短快兩年，勞動部長已經換了兩次，立委劉建國問她說「已經兩個再見了，你有沒有什麼優點？」還當場考驗她對勞動部官員是否已熟悉，「勞動條件司長是誰」、「職安所長是誰」、「孫碧霞是誰」。

面對立委不按牌理的「意外」考題，許銘春停頓了一下才回答，一連三個問題也差點讓她招架不住。

立委紛紛關心基本工資、最低工資法和職業安全等議題，但許銘春可能還在熟悉業務，也可能首次備詢壓力大，幾乎一路全靠勞動部官員在旁「救援」，立委王育敏一度忍不住說「及時救援太快，旁邊的同仁不要回答，請部長回答」。

藍營立委出招 綠委連忙緩頰

當立委李彥秀針對數項法案期程、男女同酬日和空服員實習生等議題質詢時，許銘春幾度未能具體回應，引來李彥秀直說「部長做功課是不是還不夠」、「你們今天一問三不知耶，我連問都不知道怎麼問下去」，許銘春只能尷尬的微笑以對。

立委蔣萬安質詢時，蔣提到年底有5個跟勞動部有關的公投案，包括廢止剛通過的勞基法等，萬一公投案通過，勞動部該如何因應？許銘春答說，新法目前剛上路，對於勞工擔心的問題會加強勞檢等，似乎未對準問題；蔣萬安隨後又重複依次問題，未料許銘春也重複回答，最後被蔣打斷答詢後，才說尊重法治，公投是人民權益，會有因應的機制。

勞動部長許銘春（右）昨首度在立法院備詢，全程微笑以對，態度謙虛。記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

不過，第一次難免緊張，外界也不必過度苛責。立委鍾孔炤昨天就幫忙緩頰，質詢時讚許銘春「有些人說妳還沒進入狀況，不過就我看答得還不錯。」

儘管立院初登場有許「跌跌撞撞」，但許銘春至少全程謙誠微笑，也說「謝謝委員的指導，很多事情需要花時間來熟悉。」有了首次備詢的寶貴經驗，相信許銘春下次表現會更好，但相對的，人民的要求也會跟著更高。