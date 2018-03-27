接府秘書長？陳菊鬆口：會與總統討論

高雄市長陳菊昨返台，立刻向蔡英文總統報告訪美行；之後受訪時表示，並未與總統談到新職務。 記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook 高雄市長陳菊結束訪美行，昨天清晨一返國即向總統蔡英文報告此行成果。對是否與總統討論接任總統府秘書長，陳菊說，會面時間很短，總統也有其他行程，沒有討論到新職務；但下午再被問到未來是否不排除再與總統討論？陳菊沉吟數秒後表示：「對」。

總統府發言人黃重諺表示，陳菊主要是在結束美國訪問返國後，向總統報告此行收穫與交流心得，總統高度肯定並且感謝陳菊此行為台美交流所做的努力與豐碩成果

陳菊本月十七至廿五日應華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）邀請訪美並發表演說，被外界視為「畢業旅行」，卸任後動向備受矚目。陳菊昨清晨返台，未隨訪問團其他成員回高雄，而是先與總統會面。

陳菊昨上午十一時搭高鐵回到高雄，在高鐵左營站表示，一下飛機就和總統有約，會面內容主要針對在美國的行程，包括在華府演說與美國國務院亞太事務代理助卿董雲裳等美官員見面等事宜，簡單向總統做一個報告。

她重申在高雄已十二年，思考自己人生的下一步，必須對民進黨的價值和方向有正面幫助，「職務」不是那麼重要，她也還有很多的責任要去努力。

她表示，民進黨好不容易有第二次執政機會，人民對民進黨有很高期待，但在改革過程，確實也遭遇一些困難，像她這樣的台灣民主老兵，在這樣過程中應該扮演什麼角色，如何讓人民了解民進黨對台灣的責任等，才是她要思考的重點。

陳菊也說，未來若真的北上接任新職務，原來高雄施政部分，相關建設期程早在一年前已訂出，「一定會很有政績地遞交給下任優質接班人！」

面對美中貿易競爭，陳菊說，現階段幾個大國在貿易上有各自利益，台灣是以出口為導向國家，一定會受到影響；行政院政委鄧振中已率鋼鐵業與美國國務院溝通，雖然結論現在還不清楚，但政府一定會努力爭取台灣利益。