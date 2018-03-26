親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

與國台辦主任會面 朱立倫：這2天才確定這樣安排

2018-03-26 22:25聯合報 記者張世杰╱即時報導

前國民黨主席、新北市長朱立倫26日與大陸國台辦主任劉結一會面。朱立倫晚間抵達松山機場受訪時表示，他跟劉結一私下談論時，有把台胞、台商的問題提出來，譬如學生住宿、就業限制等問題，希望國台辦本於協助台胞、台商過去的努力成果，持續協助；至於陸委會質疑，新北市申請赴陸時並未提及朱劉會行程，朱回應「這2天才確定（朱劉會面）這樣子的安排」。

朱立倫約晚間9點45分走出機場，被問到陸委會質疑新北市未報備「朱劉會」，外界揣測有突襲總統蔡英文味道時，朱立倫強調，這次完全符合所有規範提出申請，去的地點就是江蘇跟上海，重申這次就是城市交流，「規定上也沒有限制我們不能見誰」。

話鋒一轉，朱立倫指出，去之前的確沒有針對劉結一主任這邊有具體安排，去了之後有這樣具體安排，「我們也是客隨主便」，並強調立場一定是表達所有台灣民眾心聲，希望兩岸可以和平、持續交流；媒體追問，所以是抵達對岸後才確定有朱劉會面行程？朱立倫說「我們基本講法是，這2天才確定這樣子的安排」。

對於跟劉結一談了什麼，朱立倫表示，今天中午與劉結一見面後，除了大家看的公開部分，私下部分特別針對台胞台商提到的內容，至少提出八項具體內容，包括台灣學生買高鐵票問題、求學被列為外籍生，以及相關就業限制，例如台商經商、會計事務所、律師、醫師等等，希望國台辦本於協助台胞台商過去的努力成果，持續落實協助台胞台商。

媒體追問，朱立倫口中提到列為外籍生？不然列為本地生？朱立倫解釋並不是，他的意思是台灣學生整個生活上有區隔感覺，譬如學校社團或宿舍上的問題。

朱立倫說，這次到江蘇跟上海訪問，最重要拜會台商、台胞，5天約10個場次座談，接觸很多台胞台商，透過這樣機會，表達給江蘇、上海的地方領導，希望透過這樣城市交流，表達對於台胞台商的重視。

前國民黨主席、新北市長朱立倫晚間抵達松山機場。記者張世杰／攝影
前國民黨主席、新北市長朱立倫晚間抵達松山機場。記者張世杰／攝影
分享

朱立倫台商劉結一

相關新聞

【即時短評】朱劉會 劉結一首秀堅定反「台獨」

2018-03-26 12:50

【即時短評】九二共識是通關密語 朱立倫搶灘試水溫

2018-03-26 12:45

朱劉會 重提「九二共識」

2018-03-26 12:41

李凈瑜赴陸探監李明哲 傳達家人關心祝福

2018-03-26 10:23

朱立倫會劉結一「兩個太陽」？吳敦義：每個都是太陽

2018-03-26 16:43

朱立倫講九二共識 劉結一用表情下註解

2018-03-26 19:14

易綱兒子在美出生 MIT畢業花百萬買房

2018-03-26 15:40

人行新領導 行長、黨委書記不同人 未來聽誰的？

2018-03-26 23:57

陸委會：一中原則作對話前提 不合民意

2018-03-26 22:49

北京傳出金正恩正在北京訪問

2018-03-26 21:25

陸官員：大陸不會有領導終身制

2018-03-26 18:45

大陸外交部：美國經濟恐嚇和霸權可休矣

2018-03-26 16:45

註銷綠卡戶口 海外華人抗議 上海急叫停

2018-03-26 15:39

中國轟6K、蘇35戰機 赴南海戰鬥巡航

2018-03-26 15:38

朱立倫、劉結一會面晤談50分鐘 重申九二共識

2018-03-26 14:12

朱劉會／周錫瑋：朱立倫拿鑰匙開門 非常聰明

2018-03-26 14:10

分析：共軍在南海以美軍作實戰演練對象

2018-03-26 14:08

觀察站／見朱立倫 劉結一首秀：反獨+一中

2018-03-26 14:06

朱劉會 陸委會：兩岸城市交流應回歸本質

2018-03-26 13:22

劉結一提九二共識 朱立倫強調意涵不同

2018-03-26 11:35

中共大內總管 兼首任中央和國家機關工委書記

2018-03-26 11:25

朱立倫今會劉結一 周錫瑋：不失為兩岸的一把鑰匙

2018-03-26 11:10

台旅法 中駐美公使：一中原則不容交易

2018-03-26 08:33

回憶我的伯伯和七媽－周恩來與鄧穎超

2018-03-26 02:48

朱劉會／北京靈動出招 另闢一條兩岸通渠…

2018-03-26 00:33

國共論壇未登場 「藍紅」領帶先過場

2018-03-26 00:29

看歷史／貿易戰是陷阱戰 大國崛起必然挑戰

2018-03-26 00:24

前出第一島鏈 陸戰機赴宮古海峽、南海戰鬥巡航

2018-03-26 00:24

韓正：貿易戰損人不利己 各國需平等協商

2018-03-26 00:24

陸高規格禮遇／幾度轉折 拍板朱劉會

2018-03-26 00:18

朱立倫今會劉結一 陸委會：行程沒先講

2018-03-26 00:15

日外相河野太郎：福島食品安全 希望香港政府盡快解禁

2018-03-25 17:14

自由非天上掉下 北大副院長拒做犬儒辭職、文章遭刪

2018-03-25 16:42

機構改革變中共絕對領導 港媒：監督難

2018-03-25 14:17

誰監督國監委 中共黨媒宣稱監察法有答案

2018-03-25 14:16

影／中共空軍赴宮古與南海 公布6照片與影片

2018-03-25 13:43

共軍多架戰機飛越宮古海峽 並派戰機飛赴南海聯合巡航

2018-03-25 11:12

朱立倫上海會劉結一 外界關注

2018-03-25 00:44

朱立倫參訪富士康 讚關燈工廠

2018-03-25 00:44
看更多

熱門文章

朱立倫今會劉結一 陸委會：行程沒先講

2018-03-26 00:15

【即時短評】九二共識是通關密語 朱立倫搶灘試水溫

2018-03-26 12:45

朱劉會／北京靈動出招 另闢一條兩岸通渠…

2018-03-26 00:33

拒降標準 北京65歲男相親36年一場空

2018-03-26 20:06

陸高規格禮遇／幾度轉折 拍板朱劉會

2018-03-26 00:18

朱立倫講九二共識 劉結一用表情下註解

2018-03-26 19:14

遊客狂搖樹下起「櫻花雨」 眾人不阻止還起鬨叫好

2018-03-26 13:15

劉結一提九二共識 朱立倫強調意涵不同

2018-03-26 11:35

朱立倫會劉結一「兩個太陽」？吳敦義：每個都是太陽

2018-03-26 16:43

【即時短評】朱劉會 劉結一首秀堅定反「台獨」

2018-03-26 12:50

回憶我的伯伯和七媽－周恩來與鄧穎超

2018-03-26 02:48

朱劉會 重提「九二共識」

2018-03-26 12:41

李凈瑜赴陸探監李明哲 傳達家人關心祝福

2018-03-26 10:23

中國人民幣原油期貨交易今開盤 三分鐘搞懂箇中名堂

2018-03-26 10:56

易綱三句話 定調金融穩定

2018-03-26 00:08

大陸外交部：美國經濟恐嚇和霸權可休矣

2018-03-26 16:45

南沙區將砸5025億人民幣 打造城市新貌

2018-03-26 01:05

北京傳出金正恩正在北京訪問

2018-03-26 21:25

易綱兒子在美出生 MIT畢業花百萬買房

2018-03-26 15:40

前出第一島鏈 陸戰機赴宮古海峽、南海戰鬥巡航

2018-03-26 00:24

陸官員：大陸不會有領導終身制

2018-03-26 18:45

網傳請辭 北大元培學院副院長：一派胡言

2018-03-26 16:10

陸88歲老翁跳河救人 曾在戰場以身導電

2018-03-26 11:48

國共論壇未登場 「藍紅」領帶先過場

2018-03-26 00:29

重慶 懸空天橋

2018-03-26 01:05

看歷史／貿易戰是陷阱戰 大國崛起必然挑戰

2018-03-26 00:24

台旅法 中駐美公使：一中原則不容交易

2018-03-26 08:33

人民幣計價 上海原油期貨掛牌

2018-03-26 00:08

分析：共軍在南海以美軍作實戰演練對象

2018-03-26 14:08

花海變人海 江西婺源小村下「逐客令」

2018-03-26 15:36

19萬根斷髮 重慶退休師巧織1衣2帽百米繩

2018-03-26 20:03

韓正：貿易戰損人不利己 各國需平等協商

2018-03-26 00:24

上海註銷綠卡戶口 叫停

2018-03-26 01:05

中共大內總管 兼首任中央和國家機關工委書記

2018-03-26 11:25

就只能146棵… 西湖白堤柳樹最佳視距

2018-03-26 19:57

湖北 人面桃花

2018-03-26 01:05

朱立倫今會劉結一 周錫瑋：不失為兩岸的一把鑰匙

2018-03-26 11:10

兩岸微流行／自駕車 測試上路

2018-03-26 00:24

陸委會：一中原則作對話前提 不合民意

2018-03-26 22:49

對台31條／廈門台青 即起可申請公共租屋

2018-03-26 01:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top