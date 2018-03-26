與國台辦主任會面 朱立倫：這2天才確定這樣安排

2018-03-26 22:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



前國民黨主席、新北市長朱立倫26日與大陸國台辦主任劉結一會面。朱立倫晚間抵達松山機場受訪時表示，他跟劉結一私下談論時，有把台胞、台商的問題提出來，譬如學生住宿、就業限制等問題，希望國台辦本於協助台胞、台商過去的努力成果，持續協助；至於陸委會質疑，新北市申請赴陸時並未提及朱劉會行程，朱回應「這2天才確定（朱劉會面）這樣子的安排」。

朱立倫約晚間9點45分走出機場，被問到陸委會質疑新北市未報備「朱劉會」，外界揣測有突襲總統蔡英文味道時，朱立倫強調，這次完全符合所有規範提出申請，去的地點就是江蘇跟上海，重申這次就是城市交流，「規定上也沒有限制我們不能見誰」。

話鋒一轉，朱立倫指出，去之前的確沒有針對劉結一主任這邊有具體安排，去了之後有這樣具體安排，「我們也是客隨主便」，並強調立場一定是表達所有台灣民眾心聲，希望兩岸可以和平、持續交流；媒體追問，所以是抵達對岸後才確定有朱劉會面行程？朱立倫說「我們基本講法是，這2天才確定這樣子的安排」。

對於跟劉結一談了什麼，朱立倫表示，今天中午與劉結一見面後，除了大家看的公開部分，私下部分特別針對台胞台商提到的內容，至少提出八項具體內容，包括台灣學生買高鐵票問題、求學被列為外籍生，以及相關就業限制，例如台商經商、會計事務所、律師、醫師等等，希望國台辦本於協助台胞台商過去的努力成果，持續落實協助台胞台商。

媒體追問，朱立倫口中提到列為外籍生？不然列為本地生？朱立倫解釋並不是，他的意思是台灣學生整個生活上有區隔感覺，譬如學校社團或宿舍上的問題。