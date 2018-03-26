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勞動部稱平均月薪近5萬 立委轟：數字漂亮但民眾認為差很多

朱立倫返國 談與劉結一會面

2018-03-26 22:06聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

前往大陸參訪的新北市長朱立倫晚上搭機返國，對媒體回應中共國台辦主任劉結一一事。

前往大陸參訪的新北市長朱立倫（左）晚上搭機返國。記者陳正興/攝影
前往大陸參訪的新北市長朱立倫（左）晚上搭機返國。記者陳正興/攝影
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前往大陸參訪的新北市長朱立倫（中）晚上搭機返國。記者陳正興/攝影
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前往大陸參訪的新北市長朱立倫晚上搭機返國。記者陳正興/攝影
前往大陸參訪的新北市長朱立倫晚上搭機返國。記者陳正興/攝影
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前往大陸參訪的新北市長朱立倫晚上搭機返國。記者陳正興/攝影
前往大陸參訪的新北市長朱立倫晚上搭機返國。記者陳正興/攝影
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朱立倫劉結一
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