立院初審都更條例 花敬群：避免文林苑爭議

2018-03-26 20:14 中央社 台北26日電



立法院內政委員會今天初審通過都更條例修正草案，內政部次長花敬群說，若像文林苑那樣的個案，是可以單獨辦都更，不需併入都更計畫，「割出」都更計畫，就不會有後續爭議。

內政委員會今天繼續審查都市更新條例修正草案，經過3天逐條協商，晚間完成初審；內政委員會召委、民進黨立委洪宗熠表示，本案提報院會討論前，須經政黨協商。

初審通過條文明定，政府應就都市發展狀況、居民意願，及原有社會、經濟關係、人文特色進行調查評估，視情況劃定更新地區；若建築物窳陋，有妨害公安之虞，或居住環境惡劣，足以妨害公共衛生或社會治安、建築物未能符合都市機能等，政府得優先劃定為更新地區。

行政院提案指出，參考日本為加速推動都更，針對大眾運輸場站、水岸港灣、老舊商業區、住宅區等，適合高度發展地區，予以提高容積獎勵。條文明定，政府得將位於鐵路、捷運站一定範圍內，或位於都會區水岸、港灣周邊適合高度發展地區，劃定或變更為「策略性都更地區」。

為強化都更動能，初審條文新增「政府主導都市更新」專章，明定各級主管機關得成立都市更新推動小組，督導、推動都更政策，與協調政府主導都更業務。政府主導的都更案，免擬具事業概要，得依規定自行實施，或經公開評選，指定代為實施者。

為增加事業概要的代表性及可行性，提出事業概要的門檻，則由現行法的私有土地及私有合法建築物所有權人1/10以上，提高為1/2以上，並應經主管機關以合議制及公開方式審議核准；但若獲9成以上所有權人同意，則免擬具事業概要。

都市更新計畫由實施者擬定，送縣市主管機關審議通過後核定發布實施；都市更新計畫擬定或變更後，送主管機關審議前，應公開展覽30日，並舉辦公聽會。

針對不同意戶部分，設有3道預防爭議處理程序。第一，是將都市更新與都市計畫連結，都市更新計畫須送地方政府的都市計畫審議委員會審議，避免惡意圈地；第二，都更計畫要送到地方政府的都市更新審議委員會審理，由專業委員以合議制、公開審議方式，判定都更範圍是否合理。

第三，都更委員會審理過程中，若有爭議、不是100%同意，只要有一個人反對，就應舉行聽證程序，釐清問題是惡意圈地，或釘子戶要求過高的價格。最後才是地方政府代拆程序，強制拆除前地方政府將透過協商平台，在60天內協調拆除日期、方式、安置計畫等事項，程序完備後，地方政府才可拆除，加強政府代拆的正當性。

獎助部分，現行法規定，都更後地價稅與房屋稅減半徵收2年，初審通過條文中明定，主管機關得視財政狀況延長房屋稅減半徵收，並以10年為限，換句話說，房屋稅最長可達12年減半徵收；協議合建者可享有土地增值稅減免40%。

內政部長葉俊榮會後受訪時說，過去有些都更個案因為「釘子戶」無法進行，修法後在程序上提早處理問題，包括同意戶比例提高、土地總面積也提高，加上程序上的保障，若真的有異議也將強制舉行聽證，過程中若需要政府機關處理，就會積極介入、協調，「釘子戶會減少」。

花敬群會後受訪時表示，針對不同意戶，修法後確定「3加1」程序，爭議處理是從劃定更新地區、提出事業概要、審查事業計畫、權利變換計畫審定，只要有爭議就辦理聽證，「最後確認，都沒問題就做（拆除）」。