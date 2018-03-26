賴清德：高中以下學生陳情 應落實保密

2018-03-26 20:03 中央社 台北26日電



行政院長賴清德。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影 分享 facebook 行政院長賴清德今天表示，為確保高中以下學生反映意見後，個人隱私可獲得適當保護，請教育部處理學生陳情案件時，務必落實相關保密規定，同時也應督導地方政府配合辦理。

行政院晚間發布新聞稿，賴清德下午主持「行政院青年諮詢委員會」第5次會議時，針對「高級中等以下學校的意見反映機制」一案，做上述表示。賴清德並裁示，教育部國教署持續推動建立學生申訴平台等工作。

賴清德說，為讓年輕人在台灣打拚創業時，擁有更友善的新創環境。行政院積極推動「優化新創事業投資環境行動方案」，不僅針對新創的未來發展需求，修改新的法治環境，同時也提供充裕資金及新創基地，協助青年創業，歡迎年輕朋友多加運用。

賴清德表示，另為因應社會期待，改善青年就業及少子女化問題，行政院也將就優化新創環境、推動資安產業、最低工資法制化及教保公共化、建立友善育兒環境等提出相關對策並向社會報告。

會中有委員建議，各縣市政府雖陸續成立青年專責單位或青年諮詢組織，但仍應透過立法及行政措施，確保青年於相關行政的表意權被落實。賴清德回應，各地方政府是否成立青年專責單位或諮詢組織，屬於地方權責，不過教育部可考量於未來與各地方政府合作舉辦青年相關活動時，適時向地方政府加強宣導。