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陳菊報告訪美行 總統高度肯定

2018-03-26 19:55中央社 台北26日電

高雄市長陳菊今天結束訪美行程返台，隨即進入總統府，向總統蔡英文報告會晤美國國務院代理亞太助卿董雲裳等人的相關事宜，總統府表示，總統高度肯定並感謝陳菊此行的努力。

陳菊受邀赴美國華府智庫演講，26日清晨返抵台灣，她未隨訪問團其他成員回高雄，而是北上進總統府與蔡總統會面。

由於陳菊自美返國後是否接任府秘書長備受關注，總統府發言人黃重諺表示，陳菊今天前來，主要是在結束美國訪問返國後，向總統報告此行收穫與交流心得，總統高度肯定並且感謝陳菊此行為台美交流所做的努力與豐碩成果。

陳菊總統府發言人國務院
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