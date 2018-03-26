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軍改起支奉率提高至55%、每年增2% 蔡適應：高度共識

是否入府？陳菊：未來不排除跟總統討論新職務

2018-03-26 16:57聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市長陳菊訪美返台後，未來動向受到高度注目。陳菊26日下午面對媒體詢問，表示上午跟總統蔡英文會面時，並沒有討論到新職務問題，但未來是否不排除會再跟總統討論？陳菊則鬆口說「會」。

陳菊26日11點返抵高雄後，下午3點隨即出席教育局「高雄市2018臺日友好城市聯合畫展」頒獎，針對媒體詢問，做出以上表示。

陳菊說，此次跟總統見面，主要是報告訪美行程，包括到美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的演講、和美國國務院亞太副助卿董雲裳等美方官員碰面情形，但因總統有其他行程，她也急著趕回高雄，會面時間沒有很長，並沒有談到接任秘書長的事情。

至於兩人見面多久、地點在哪邊？陳菊則笑而不答。

陳菊重申，她在高雄已經12年，思考自己人生的下一步，必須對民進黨的價值和方向有正面幫助，「職務」不是那麼重要，她也還有很多責任要去努力，但今天並沒有跟總統討論到這個問題，「有新的進度會跟大家報告」。至於未來是否不排除會跟總統討論？陳菊沉吟數秒後表示：「會」。

陳菊也說，未來若真的北上接任新職務，原來高雄施政部分，相關建設期程早在一年前已訂出，「一定會很有政績地遞交給下任優質接班人！」

高雄市長陳菊結束訪美行返台，面對媒體詢問未來是否不排除會跟總統討論新職務？陳菊鬆...
高雄市長陳菊結束訪美行返台，面對媒體詢問未來是否不排除會跟總統討論新職務？陳菊鬆口說「會」。記者蔡容喬／攝影
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陳菊民進黨國務院
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