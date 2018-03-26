總統：期待和瓜地馬拉拓展更多領域交流

2018-03-26 16:47 中央社 台北26日電



總統蔡英文今天表示，瓜地馬拉正走進台灣，期待台瓜兩國持續拓展更多領域交流，讓雙方邦誼更加深化。

蔡總統今天下午接見瓜地馬拉外交部長何薇（Sandra Erica Jovel Polanco）一行人，何薇的從政經歷非常豐富，去年8月才39歲就擔任外交部長，可以說是瓜地馬拉女性從政的楷模，何薇曾經來台參加過外交遠朋班，她相信重遊舊地會讓何薇重新回憶起台灣的親切跟美好。

蔡總統說，台灣和瓜地馬拉的邦誼長達85年，雙方在醫療衛生、農技還有基礎建設這些方面都有密切的合作，去年1月她訪問瓜地馬拉的時候，表達了希望兩國可以更進一步的強化觀光合作，提升國會的交流以及促進經貿的交流。

蔡總統說，去年1月她到瓜地馬拉的訪問，在莫拉雷斯總統陪同之下，走訪了舉世聞名的安地瓜古城，瓜地馬拉豐富多元的文化讓她印象非常深刻。

蔡總統說，這幾天正值瓜地馬拉的聖週假期，每一年安地瓜的聖週遊行都吸引了成千上萬的遊客前往，她也期待有更多台灣人到瓜地馬拉觀光，多認識友邦。

總統指出，在兩國的交流上，去年除了台灣舉辦中美洲旅遊產業商機考察團，瓜地馬拉手工藝品展，也包括了國際旅展、食品展、農業週等活動，都有瓜地馬拉的參與，現在台灣的坊間有越來越多咖啡館使用瓜地馬拉的咖啡豆。

總統說，瓜地馬拉正走進台灣，期待台瓜兩國持續拓展更多領域的交流，讓雙方的邦誼更加的深化。

總統表示，台瓜之間深厚的邦誼是一步一步的累積，多年來何薇一直是非常重要的推手，這次的來訪，她特別頒贈大綬景星勳章感謝和肯定何薇的貢獻，也希望何薇持續給台灣最大的支持。