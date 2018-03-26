都更條例修正案遭民團質疑 營建署：都有納考量

2018-03-26 16:24 中央社 台北26日電



台灣人權促進會等民間團體今天在立法院召開記者會，質疑現正審議中的都市更新條例修正草案存在「公辦變私辦」和「自劃太浮濫」問題，呼籲正視並盡速修改。

營建署副署長王榮進回應表示，現在草案都還在修正討論中，民間團體提出的意見也都已經考量進去，會確保整體法案的完整性。

立法院內政委員會今天繼續審查都市更新條例修正草案。台灣人權促進會、OURs專業者都市改革組織、台灣反迫遷連線等民間團體，今天上午在立法院中興大樓舉行記者會表達修法意見，這場記者會沒有邀請政府官員與會回應。

台灣反迫遷連線執委黃慧瑜形容，台灣的都市更新，被戲稱是「沒有辦法讓住戶留下來」的都市更新，是「把窮人全部趕走」的都市更新。意思是說，在都市更新的範圍內經常可見很多包括違建戶、租戶、沒有辦法負擔更新之後價差的原住戶，這些弱勢住戶遭遇都市更新的時候，最後的處境經常就是「被迫趕走」。

她說，關於弱勢住戶的安置，這部分要怎麼落實？目前從行政院版的草案，看不到任何實質內容。目前台灣社會住宅存量嚴重不足，在此情況下，只規範極少數弱勢住戶可以申請社會住宅的承租，「目前草案設計，沒有更進一步的實質意義」。

政治大學地政系助理教授戴秀雄指出，都更條例對於「實施者」的概念，是指承擔法律成敗及整個盈虧。實施者不是只是施工，而是在法律上取代政府機關的角色，承擔成敗和後果。

戴秀雄說，公辦都更，政府一旦退到二線，不直接面對，會導致被都更的民眾將來直接對口的，不是當初公辦都更的政府主辦機關，而是受託的民間公司，很可能是建商。這種情況，未來如果出問題要尋求救濟，要找「誰」救濟？

他說，更敏感的是，如果都更範圍也有公有財產，在此情況下，政府機關把自己實施的角色讓給民間機構，民間機構取得實施者身分，將來都更容積獎勵拿到利益，民間機構實施者會先拿走，剩下來才會分配給政府和一般民眾，大部分的利益會被民間實施者拿走。重點不是談圖利，而是機制上不得不防範，如果「有人用1%或2%的土地去重劃98%的公有土地」，擔心造成公有土地「賤價被讓出去」。

OURs專業者都市改革組織秘書長彭揚凱表示，整部都市更新條例修正草案還存在很多問題，他特別想談的是，政府推動都市更新，有責任劃定都更地區，並視需要訂定政府更新計畫。但回顧過去近20年，真實狀況是政府機關在這部分怠惰了、不做為，政府形同「開了一個小門讓建商來做這事」，這是非常嚴重的問題。

台權會居住權專員林彥彤指出，比對過去幾年來都更案推動情形可以發現，位於經政府劃定都市更新地區內的比較少，比較多的都市更新案都是建商在外面自己圈的。以台北市的情況為例，大安區、信義區等地價昂貴的地段都更案最多，反而是有些最需要都市更新的地區，都更案比較少，這凸顯了都市更新的問題。