瓜地馬拉外長訪台 與吳釗燮互贈勳章

2018-03-26 15:46 中央社 台北26日電



瓜地馬拉外交部長何薇應邀於25日至28日訪台，外交部長吳釗燮今天代表政府頒贈勳章給何薇，表彰其對台灣的堅定支持；吳釗燮同時也接受何薇頒贈瓜國勳章。

外交部發布新聞稿表示，吳釗燮上午代表政府頒贈「大綬景星勳章」給何薇（Sandra Erica JovelPolanco），以表彰何薇對台灣的堅定支持，以及深化台瓜邦誼的卓越貢獻；同時吳釗燮也接受何薇頒贈瓜國「大十字國鳥勳章」。

吳釗燮表示，瓜地馬拉是台灣在中美洲的堅定友邦，兩國多年的友好關係在何薇上任後更加提升，由衷感謝何薇在國際場域對台灣不遺餘力的支持。

何薇說，台瓜兩國在各領域的合作計畫均獲豐碩成果，瓜地馬拉人民普遍受惠，她代表瓜國政府誠摯感謝台灣長期以來的協助與友誼。

外交部表示，台瓜邦誼長達85年，瓜國政府近年來堅定支持台灣參與「國際民航組織」（ICAO）、「世界衛生大會」（WHA）及「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）等國際活動，兩國邦誼篤睦，合作關係密切。

外交部說，何薇一行5人在台期間將晉見總統蔡英文，接受吳釗燮款宴，並參訪國立台灣大學醫學院附設醫院，以及台北世界貿易中心、台北101大樓、國立傳統藝術中心、迪化街、鶯歌陶瓷老街、宜蘭金車噶瑪蘭威士忌酒廠及誠品書店等文經建設。

何薇曾於民國97年來台參加外交遠朋班，之後曾在「中美洲統合體」（SICA）服務，並歷任瓜國外交部次長、駐哥倫比亞大使等要職，於去年接任外交部長。

另外，外交部表示，聖文森副總理兼外交部長史垂克爵士（Sir Louis Straker）伉儷一行6人，應邀於26日至30日訪台，期間將晉見蔡總統，接受吳釗燮款宴，並拜會教育部及中華民國對外貿易發展協會，參訪開平餐飲學校、國立故宮博物院、花蓮太魯閣等經濟文化設施與景點。

外交部說，史垂克因長年協助台灣推動有意義參與國際組織並為台執言，吳釗燮特別代表政府頒贈「大綬景星勳章」，以表彰史垂克對台灣的堅定支持及表達感激。