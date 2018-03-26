【重磅快評】管中閔、吳音寧 台灣三月的兩樁政治奇案

2018-03-26 15:27 聯合報 記者主筆室╱即時報導



台大準校長管中閔日前發出「最後通牒」，表示教育部應在三月底前發聘或重選校長；日前台大臨時校務會議也決議擱置管中閔遴選無效案，報告今送教育部。相比於管在台大校長路屢遭綠營阻撓，頻受爭議的北農總經理吳音寧在3月28日北農董事會卻可望順利保位，凸顯綠營政府不顧民主或專業、只問藍綠血統是否純正，已到匪夷所思地步。

兩位話題人物看似無關，在這煙硝三月，卻正好凸顯當今政治力問題。非我所屬，合力痛批，出點小瑕疵也能誇大成滔天大罪；是我所愛，百般呵護，犯再大過失也能曲飾為清白無辜。

管中閔身為中研院院士，學識、經歷都廣受肯定，打台大校長選戰，也扎扎實實從台灣史上最繁複的校長遴選程序上脫穎而出，政見、演說都廣受好評。然而這位在台大校長出缺半年餘、千呼萬盼始出來的人選，只因曾任馬政府閣員、被視為藍營，就此進入遭翻來覆去拷打的十八層煉獄。

從抄襲學生論文、身任獨董未揭露到違法赴陸兼課，多少不可能被視為爭議、或發生在他人身上都沒事的，到了管中閔身上，都成了罪大惡極，拿出再多事證、開多少會都沒用。教育部、立法院、監察院乃至北檢，更史上無前例聯手鎖定一人連環辦，而對手不過只是位校長！

反觀吳音寧，農運人士出身、曾任彰化溪州鄉公所主任秘書，沒有任何農業營運管理經驗，只靠農委會副主委陳吉仲一口推薦，就躍登北農這間全台最大農產運銷公司的總經理。外界不免質疑她是否因是有個正綠的總統府資政爸爸吳晟，才能僅憑農運和基層公務員的資歷，就鯉躍龍門三級跳，否則為何具類似條件的上千理想青年，都沒這麼好機會？

如果吳音寧真的天縱英才，外界不應光看她沒經驗就抹滅也就罷，偏偏吳音寧上任沒多久，就出了北農果菜拍賣市場連休多次的大烏龍，重創農民。不可思議的是，負有調節菜價重任的吳音寧，竟選擇神隱多日，不甩直屬上司北農董事長，再次出面時赫然緊跟無從屬關係的陳吉仲，還理直氣壯稱神隱時是忙現場調節，不顧遭抓包明明人在溪州。

吳音寧敢於拋下所屬的地方，自然是清楚挺她的中央勢力才更大。果然在農委會發動部分縣市農界相挺、行政院長賴清德也來幫忙擦脂抹粉下，此事很快雲淡風輕，吳音寧仍然穩穩地領她的年薪250萬元（另加薪五趴），不用顧盼她喉舌的偏鄉農民。