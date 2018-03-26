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青年節活動惹議 救國團：後續文件已修正

2018-03-26 15:21中央社 台北26日電

救國團今天表示，今年援例辦理青年節活動，並發函給總統府、行政院、內政部等單位，邀請參加籌備會議，針對不克參與的單位，後續文件和活動手冊都已修正。

自由時報今天報導，三二九青年節將屆，中國青年救國團去年自行籌組「中華民國各界慶祝107年青年節籌備委員會」，對外謊稱「該會係由總統府、行政院、內政部等部會推舉救國團擔任召委」，負責輔導青年節籌備委員會，並以公文欺騙全國各大專院校，讓校方誤以為青籌會活動，受總統府及官方指導。

救國團今天下午召開記者會，由秘書處視察黃振愷出面說明。

黃振愷表示，救國團從民國45年開始辦理青年節相關活動，由救國團輔導大專院校學生組成青年節籌備委員會，獲選的優秀青年也有機會到總統府、行政院等單位去拜會，各大專和學生都非常期待青年節活動，各界也都很支持。

黃振愷指出，今年援例辦理青年節活動，在首次舉辦籌備會議前，曾發函給總統府、行政院、內政部等單位，邀請共同參與會議，後來總統府、行政院等部分單位回覆因公務繁忙而無法參加，因此後續會議通知和相關文件都已修正參與的單位。

外界質疑青年節籌備委員會臉書介紹仍未更正，黃振愷表示，青籌會的學生不清楚後續修正的狀況，才會將原先的資料放在臉書上，救國團將會請青籌會修正，明年如果再舉辦青年節活動，也會加以檢討和修正相關文字，而今年青年節相關活動手冊、文件、會議通知都已修正，應該不會造成外界誤解。

救國團總統府內政部
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