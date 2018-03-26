藍批蒜價崩跌政府無能 綠指優先助蒜農解決問題

2018-03-26 13:44 中央社 台北26日電



國民黨籍立委張麗善今天針對蒜價崩跌表示，這是政府未做好關稅配額管制的惡果，政府無能、蒜農倒楣。民進黨立法院黨團幹事長何欣純說，當務之急應協助蒜農解決問題。

蒜價崩跌，中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀、副書記長許淑華、張麗善等人上午在立法院召開「進口防衛失靈，蒜價崩跌，農民失血」記者會，高呼「蒜價崩跌，農民失血，政府無能，蒜農倒楣」等口號。

張麗善表示，從105年開始，台灣蒜頭進口量暴增，去年共進口2萬8000公噸，蒜商發現，去年進口的蒜頭，還有1萬1662公噸尚未消化，今年1、2月又進口6700公噸，再加上蒜頭豐收，蒜商擔心無法消化不願收購，造成價格慘跌。

張麗善說，這是政府未做好關稅配額管制的惡果，去年進口達2萬8000公噸，已超過國內5萬公噸產量的一半以上，這不是與在地蒜農爭利嗎？也因為供過於求造成蒜價大跌。

李彥秀表示，台灣各項農產品為何每年都會發生價格崩盤事件，令人質疑政府的管控能力，去年雲林二期作花生欠收，但價格還是慘跌2成，原因就是大量進口花生，慘遭進口花生打壓，這次蒜頭也面臨同樣狀況，政府的農業保護政策到底出了什麼問題？

許淑華表示，今年已經看到蔬菜、蒜頭價格崩盤，非常擔心接下來還會有農產品價格崩盤，要求政府要趕快進行農產品盤點，建立資料庫，同時面對自己的行政疏失道歉，拿出作為，對農民進行相關補償。

民進黨立法院黨團幹事何欣純告訴中央社記者，農委會必須盤點蒜農種植數量，是否符今年度的需求量，也應檢討是否是因為進口蒜導致蒜價崩盤。她說，蒜價崩跌是不爭的事實，現在重要的是好好面對，如何幫助蒜農解決問題。