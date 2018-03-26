向總統報告訪美成果 陳菊：未討論新職

2018-03-26 13:35 中央社 高雄26日電



高雄市長陳菊今天結束訪美行程返台，隨即向總統蔡英文報告會晤美國國務院代理亞太助卿董雲裳等人的相關事宜，她說時間倉促，未和總統討論新職務。

陳菊受邀赴美國華府智庫演講，26日清晨返抵台灣，她未隨訪問團其他成員回高雄，而是北上與蔡總統會面，但陳菊拒絕透露會談地點。

陳菊上午11時返回高雄，在高鐵左營站受訪表示，一早和總統有約，隨即向總統報告訪美事宜也說明見了國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）等人。

媒體詢問陳菊何時接任總統府秘書長職務，她表示時間倉促，有關新的職務，今天沒有和總統討論。

有關是否會接任秘書長，陳菊說，她人生的每個階段擔任的角色很少用個人職務做思考，她說民進黨很不容易第二次執政，人民對民進黨有期待，但是改革過程遭遇一些困難。

她說，任何一位台灣民主老兵在此時應扮演何種角色，讓人民了解民進黨對台灣的責任才是她要思考的重點。

結束訪美行程，陳菊強調，在智庫的演講一再表達高雄是開放的城市，期待兩岸交流互動、互相理解。

面對美、中兩國的貿易競爭，陳菊認為台灣以出口為導向一定會受到影響，這部分行政院政務委員鄧振中率鋼鐵業者跟華府溝通了，她說政府會努力爭取台灣的利益。