歐華年會停辦 僑委會：主委太年輕壓力太大 感遺憾

2018-03-26 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



僑委會委員長吳新興今天表示，今年的「歐洲華僑團體聯誼會年會」停辦，是因為本屆年會籌委會主委呂胤芳太年輕經驗不夠，他也曾公開講壓力很大，所以辦不下去，僑委會想找他溝通但他都關機，僑委會也感到非常遺憾。

歐華年會原訂今年6月要舉辦第44屆大會，國民黨立委江啟臣日前指出，在僑委會黑手干預下歐洲僑會被分化，導致歐華年會被迫停辦。吳新興今天到立法院外交及國防委員會業務報告，包括江啟臣、呂玉玲和蔡適應等朝野立委都關注歐華年會議題。

吳新興表示，僑界向他反映，希望歐華年會不要每次開會都是同一批人，議題也太過鬆散，變成很像聯誼性質，他聽了覺得有道理，去年10月愛爾蘭僑領呂胤芳找他討論如何讓活動更充實，並建議由駐處館長建議開會人選，並由僑委會具名親自邀請開會。

吳新興說，僑社僑團都是自主的，僑委會都是尊重，而且很忙也沒有時間介入，這是誤會，僑委會和呂胤芳保持密切聯繫，去年10月就講好，但蔡適應追問，社團公告僑委會沒有通知，但僑委會卻說有，吳新興回應這是社團內部問題，他不方便公開講，並說呂胤芳才30幾歲，第一次籌辦這樣的活動，他認為呂胤芳經驗不夠，再加上僑界也有自己的想法，跟呂胤芳在合作上出了問題，呂胤芳也曾經公開說壓力很大辦不下去，對於這樣的結果僑委會也很遺憾，有僑委會處長跟他聯絡，但他都關機不跟外界聯繫。