剛結束訪美返國 陳菊上午與蔡英文見面

2018-03-26 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



剛結束訪美行的高雄市長陳菊，上午一返國即與總統蔡英文碰面，陳菊表示，主要是向蔡英文報告在美演講及會見美官員等情形。但對於是否接任總統府秘書長，陳菊說，會面時間很短，今天沒有討論到這些。

陳菊稍早前在高鐵左營站受訪表示，今天下飛機有跟總統約好，要報告在美國的行程，包括在美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的演講、和美國國務院亞太副助卿董雲裳等美方官員碰面等情形，總統說有看到很多媒體報導，市府方面也簡單向總統報告。

對於是否有與總統討論接任府秘書長一職，陳菊說，今天會面時間很短，她急著回高雄，總統今天也有其他行程，對於新職務，今天沒有討論到這些。

陳菊並表示，民進黨好不容易有二次執政機會，人民對民進黨期待也很高，在改革過程，確實也有遭遇到一些困難，像她這樣的台灣民主老兵，在這樣過程中應該扮演什麼角色，如何讓人民了解民進黨對台灣的責任等，才是她思考的重點。

陳菊還說，她在美演講中，跟美智庫人員一再表達，高雄作為開放城市，她個人長期關心兩岸關係，非常期待兩岸能夠交流互動，藉由互動溝通，讓兩岸有更多互相理解，她不斷如此表達立場。

中美貿易戰開打，美宣布對鋼鐵等課徵高額進口稅，陳菊說，現階段幾個大國在貿易上，互相有各自利益，台灣是以出口為導向國家，一定會受到影想，在華府時，政委鄧振中也率鋼鐵業在對美國務院溝通，所有結論現在還不清楚，不過政府會努力爭取台灣利益。

民進黨剛結束高市長及議員初選民調，但高市民表態率不高，陳菊說，市長初選競爭沒這麼激烈，表態率相對低，但選戰真正開打，各政黨都會盡全力爭取人民認同，高雄是有政績的城市，相信12年執政經得起檢驗，會努力爭取人民認同。