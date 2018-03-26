林佳龍陣營指控盧秀燕 兩陣營監院前爆衝突

2018-03-26 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



部分民進黨立委及市議員參選人今赴監院，指控國民黨提名台中市長參選人盧秀燕將支持者捐贈的政治獻金流入自家人開的兩家傳播公司，歷經四次立委選舉，總金額高達3618萬元。盧秀燕陣營也不甘示弱，派出青年軍反咬台中市長林佳龍在市長任內不斷洗錢，雙方一度爆發肢體衝突，所幸在警方戒護下未造成意外。

出面告發的民進黨台中市議員參選人劉厚承表示，盧秀燕歷經四次選舉，從負債3000多萬到1600多萬盈餘，這中間絲毫沒有誠信可言。劉厚承說，盧秀燕身為政治人物，卻找自己老公、妹妹所開的公司，將政治獻金流入其中，不僅誠信上出現瑕疵，也嚴重違反政治獻金法其中條文。

台北市議員參選人吳沛憶表示，盧秀燕涉嫌違反政治獻金法，懇請監察院立刻展開調查，這不是只有一個政治人物的事，而是所有人的誠信問題，也呼籲盧秀燕不是靠青年軍出來喊一喊就沒事，應該給民眾交代，不要迴避立刻回應。

指控者並表示，盧秀燕已違反政治獻金法第20、23條規定，政黨、政治團體及擬參選人收受政治獻金之用途，不得從事營利行為，應依法將其違反的3618萬元政治獻金全部沒入或追討。另外，恐怕也涉及違反《刑法》第214條使公務員登載不實罪，應予追究。

出面接受陳情的監委高湧誠表示，監察院是政治獻金法的主管機關，會請相關單位調查事證是否屬實。