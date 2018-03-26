許銘春立院處女秀遭酸狀況外 一級主管連番上台神救援

2018-03-26 11:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



勞動部長許銘春首次進立法院委員會報告。記者楊萬雲/攝影 分享 facebook 勞動部長許銘春上任今日碰巧滿一個月，上午首度赴立法院衛環委員會備詢，處女秀卻有點「狀況外」。原是高雄市副市長的許銘春，一開始就直喊委員「議員好」，之後接受質詢時，司長、署長、所長、處長等一級主管更是連番上台神救援，讓不少立委忍不住酸許銘春「部長，妳好像還沒進入狀況」。

不過，針對近來熱議的研擬《最低工資法》，許銘春今日明確表示，《最低工資法草案》將在年底前送進行政院，而針對華航將招募實習生一事，許銘春也明確表示，實習以學習技能為主，不能從事訓練以外的事情，實習絕對不是工作，也不能替代現有的勞動力，現有空服員一個也不能少。

許銘春表示，《最低工資法》、《職業災害保險單獨立法》，以及《中高齡就業專法》是她上任後最優先要推動的三大法案。

儘管今日許銘春早早就進入會場，也表示面對今日首次的立院備詢，她以平常心看待，且會前已很努力研讀相關資料，業務報告也看得很仔細，希望今日能做最好的陳述。但，今日處女秀上的許銘春「氣若游絲」，面對立委們的連珠砲質詢，也不見她在高雄政壇上所盛傳的會高歌、會把酒言歡的女中豪傑模樣。

日前甚至有自家綠營立委批評許銘春總是回答的很空泛，時間掌握得也很遠。對此，許銘春今日則低調回應「剛上任，需要花時間來熟悉」。

不過，對於華航欲招募航空實習生一事，許銘春的態度則相對強硬。許銘春強調，《勞基法》沒有相關實習生的規定，而且實習就是來學習技能，不能從事勞務，如果實習生有從事勞務工作，就得要依勞基法相關規定，且實習生絕不能替代正職的空服員，原來的人力配置該多少人就多少人。

立委陳宜民也呼籲勞動部不能讓華航濫用實習生，甚至成為損害正職勞工權益的幫兇。對此，許銘春今日也承諾「實習絕對不是工作，不能替代現有勞動力，現有空服員一個也不能少」。