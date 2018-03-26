親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
網路社群打選戰
藍綠各黨拚選戰
中監認定扁違規
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

不滿被資遣 竹科女經理15分鐘刪光1.4萬筆研發資料

邪教的繼承者們：麻原彰晃身後的「奧姆真理教」

勞動部長許銘春首次進立法院委員會報告

2018-03-26 09:38聯合報系攝影中心 記者楊萬雲╱即時報導

立法院社福衛環委員會邀請勞動部許銘春今天赴立法院備詢，這也是許銘春首次進到委員會做勞動部業務報告。

勞動部長許銘春首次進立法院委員會報告。記者楊萬雲/攝影
勞動部長許銘春首次進立法院委員會報告。記者楊萬雲/攝影
分享
勞動部長許銘春首次進立法院委員會報告。記者楊萬雲/攝影
勞動部長許銘春首次進立法院委員會報告。記者楊萬雲/攝影
分享
勞動部長許銘春首次進立法院委員會報告。記者楊萬雲/攝影
勞動部長許銘春首次進立法院委員會報告。記者楊萬雲/攝影
分享

勞動部立法院許銘春
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

救國團遭指行騙學校 葉俊榮：政府會了解輔導

2018-03-26 10:13

赴美可望在台境外通關 孫大千：我恐成美傀儡

2018-03-26 08:16

馬英九赴美演講 總統府同意了

2018-03-26 01:10

台旅法推手羅伊斯今抵台 將見蔡總統

2018-03-26 00:52

吳敦義登陸等府核准 5月吳習會？言之過早

2018-03-26 00:44

陳菊紐約宴僑胞 籲支持台灣改革

2018-03-26 00:16

影／北市府昨拆公投盟帳蓬 今與西門町台獨旗隊對峙

2018-03-25 19:50

送柯P石虎 林佳龍：柯是稀有動物 要保育

2018-03-25 18:54

柯建銘：軍改方案26日可定案 盼7月上路

2018-03-25 16:16

會見美東台僑 陳菊籲支持台灣相關改革

2018-03-25 14:58

蔡英文參加扶輪社年會誇林佳龍政績 交管嚴惹民怨

2018-03-25 14:27

本周審空汙法 國民黨版還沒付委

2018-03-25 13:49

台旅法推手羅伊斯訪台 將會蔡英文

2018-03-25 13:38

空汙法修正草案 政院版、藍黨團版比一比

2018-03-25 13:21

空汙法修正草案審查 本周立院重頭戲

2018-03-25 13:19

退警堵蔡總統 被警力人牆包圍

2018-03-25 13:15

總統：期待扶輪社繼續支持扶輪人林佳龍

2018-03-25 13:09

台旅法推動功臣 美眾議員羅艾斯27日訪立院

2018-03-25 13:04

陳菊紐約演講 盼僑胞做總統改革後盾

2018-03-25 12:30

馬英九下月赴美演講 總統府准了

2018-03-25 12:17

訪台中看綠川整治 柯文哲誇：比韓國清溪川還好

2018-03-25 11:42

「連走路的權利都沒有！」 退警抗議小英被人牆包圍

2018-03-25 11:33

吳敦義擬率團赴兩岸論壇 國民黨否認停辦

2018-03-25 11:07

台旅法推動功臣 美眾議員羅伊斯下周二訪立院

2018-03-25 09:15

陳菊訪911紀念館 向台籍罹難者獻花致意

2018-03-25 08:03

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

「連走路的權利都沒有！」 退警抗議小英被人牆包圍

2018-03-25 11:33

角逐北市長 泛藍參選人大爆炸

2018-03-25 13:23

北市小分裂 影響藍基本盤？孫大千：中間選民才是關鍵

2018-03-25 11:53

影／北市府昨拆公投盟帳蓬 今與西門町台獨旗隊對峙

2018-03-25 19:50

被中監認定違規 扁最新「新勇哥物語」嗆之後更應出席

2018-03-25 20:01

黃子哲批陳致中不孝 讓手抖的阿扁拿這麼重的菜頭

2018-03-25 19:40

呂秀蓮爆柯P曾接受胡錦濤文膽招待 北市府：請勿抹紅

2018-03-25 18:39

柯建銘：軍改方案26日可定案 盼7月上路

2018-03-25 16:16

呂秀蓮爆柯通匪 陳芳明批這種爆料非常沒格調

2018-03-25 19:01

馬英九下月赴美演講 總統府准了

2018-03-25 12:17

台北市長參選大爆炸 只有無黨籍才能打敗柯P？

2018-03-26 08:00

訪台中看綠川整治 柯文哲誇：比韓國清溪川還好

2018-03-25 11:42

超狂！李錫錕宣布參選 主打松機遷移發行公債

2018-03-25 16:07

蔡英文參加扶輪社年會誇林佳龍政績 交管嚴惹民怨

2018-03-25 14:27

軍人年改 擬採退役現役折衷版本

2018-03-26 00:24

藍批小英柯P來台中助選「看到空汙沒」 柯P：蛤？

2018-03-25 18:44

國民黨新北市長電視辯論 侯友宜確定缺席

2018-03-25 19:05

比照海軍？海巡署籌建配備方陣快砲的野戰醫院巡防艦　

2018-03-25 12:06

臉書落伍了？IG更年輕 政治人物搶攻

2018-03-26 00:16

「錕P」李錫錕宣布參選台北市長

2018-03-25 14:47

許忠信：台南由獨派當市長 民進黨才會像牛聽話

2018-03-25 13:18

潛艦國造本月底展開武器布置與戰系研究 立委南下驗收

2018-03-25 11:30

洩個資風暴後…選戰複製柯P？臉書效應恐遞減

2018-03-25 23:49

竹苗客家庄保衛戰 藍軍難打

2018-03-26 01:07

電視辯論 周錫瑋：避得了一時 避不了整個選舉

2018-03-25 17:58

李錫錕宣布參選？學者：錕P難成柯P

2018-03-25 11:49

軍人年改可望定案 副總統明邀綠委談

2018-03-25 10:55

民進黨新秀基隆「好漢」 林右昌：比我和蔡適應都帥

2018-03-25 12:48

扁嗆聲中監 揚言5月4日餐會上台致詞

2018-03-25 23:51

赴美可望在台境外通關 孫大千：我恐成美傀儡

2018-03-26 08:16

盧秀燕批龍團隊未重用年輕人 卓冠廷：祝盧常保青春

2018-03-25 17:11

馬英九赴美演講 總統府同意了

2018-03-26 01:10

吳秉叡說不分黨派都支持自己 林德福酸：夢話

2018-03-25 14:39

柯P說中市捷運興建快 也肯定了自己

2018-03-25 15:51

金門縣長選戰 國民黨不禮讓30日協調提名

2018-03-25 16:14

柯P錕P戰北市長 姚文智：一起吹奏琵琶行

2018-03-25 10:44

潛艦國造 立委南下密察

2018-03-25 14:21

陳菊紐約演講 盼僑胞做總統改革後盾

2018-03-25 12:30

總統：期待扶輪社繼續支持扶輪人林佳龍

2018-03-25 13:09

台旅法推手羅伊斯今抵台 將見蔡總統

2018-03-26 00:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top