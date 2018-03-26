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綠控盧秀燕政治獻金進親友公司 藍反批龍友友包攬標案

2018-03-26 09:19聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

盧秀燕陣營將開記者會指控龍友友包攬台中市府標案？記者陳秋雲/資料照片
盧秀燕陣營將開記者會指控龍友友包攬台中市府標案？記者陳秋雲/資料照片
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台中市長選舉升溫，日前週刊報導國民黨市長參選人盧秀燕政治獻金流入自家親人開設公司，立法委員林靜儀、吳焜裕、蔡培慧、陳曼麗及施義芳上午9點半陪同參政新人告發盧秀燕違反政治獻金法，要求監院徹查。

盧秀燕陣營反制，青年軍今天號召群眾，上午9點半「螞蟻雄兵」將公開「龍友友們」如何包攬市府標案，把市民辛苦血汗錢，入自己龍友友的口袋！

雙方同時間在監察院舉行記者會，台中市長選舉激戰！稍後將有雙方説法。

國民黨台中市長參選人政治獻金流入親友公司，她表示誠實申報禁得起考驗。圖/盧秀燕服...
國民黨台中市長參選人政治獻金流入親友公司，她表示誠實申報禁得起考驗。圖/盧秀燕服務處提供
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盧秀燕選舉政治獻金
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