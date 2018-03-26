赴美可望在台境外通關 孫大千：我恐成美傀儡

2018-03-26 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



赴美可望在台境外通關，對此，前立委孫大千表示，原來民進黨引以為傲的「台灣價值」，就是把台灣變成美國的一州，把總統變成州長。倘若台灣飛美國航線正式啟用「境外通關」措施，表面上看起來，屬於有助於我國國民旅行美國的便利措施，實質上將逐漸的把台灣降格成為美國的一州。擺明就是一顆「包了糖衣的毒藥」。

孫大千說，台美關係目前是斷交以來最好的狀態，好到簡直不可思議，好到彷佛置身夢中，好到令人「心驚膽戰」。但國際政治的遊戲規則，一向是「欲先取之，必先與之」。因此，我們必須認真的思考一件事情，「美國到底在盤算什麼呢？」下列是幾個可能：

第一，川普政府認為台灣「奇貨可居」，愈加拉抬台灣的地位，在未來對中國大陸談判時，美國就可以開出更高的價碼。

第二，升高兩岸的緊張對峙，可以讓美國退居二線，由台灣擔任打手，一旦發生衝突，美國順勢扮演「公道伯」的角色，向雙邊收取「喬事」的費用。

第三，為了要執行「境外通關」的工作，美國海關人員必然將會進駐台灣，此舉將會嚴重影響到台灣的主權和尊嚴。下一步，川普政府是否會以協助防衛台灣為藉口，進一步介入台灣國防體系？如此蠶食鯨吞下去，台灣政府將會徹底成為傀儡。

第四，從「台旅法」到「境外通關」，川普政府不斷的在重踩中國大陸的紅線，挑釁生事的意圖極為明顯。倘若中共被逼動手，反正受到傷害的是台灣，美國正好藉此機會發動對中國大陸的經濟制裁，重創中國大陸的經濟實力，使美國重返獨霸。若是北京方面不願上當，則必須付出可觀的代價來交換美國的「適可而止」。