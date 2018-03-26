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吳敦義登陸等府核准 5月吳習會？言之過早

2018-03-26 00:44聯合報 記者王寓中／台北報導

國民黨黨主席吳敦義希望率團登陸參加兩岸論壇。 圖／聯合報系資料照片
國民黨黨主席吳敦義希望率團登陸參加兩岸論壇。 圖／聯合報系資料照片
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國共兩岸論壇已經進入最後定案階段，時間則可能稍延到五月初登場。國民黨態度仍極為低調，國民黨文傳會主委李明賢昨天重申，黨主席吳敦義希望率團參加兩岸論壇，國共雙方已經多次協商；因吳敦義為卸任副總統，赴陸必須經總統府核准，近期會遞件申請。

針對吳敦義是否與中共中央總書記習近平會面，黨務人士強調，吳敦義出席兩岸論壇須提出申請，總統府是否核准不得而知，「吳習會」言之過早。

藍營內部評估，總統府同意馬英九出訪，吳敦義申請登陸的機會應該存在，但也有人解讀，總統府同意馬英九的對象是美國，但兩岸政策蔡政府不會鬆手，吳敦義的申請案困難仍在。

李明賢表示，兩岸論壇預計討論大陸台商得到公平投資保障與待遇、陸生來台維持一定量與質，以及陸客人數維持穩定等議題。

新北南京雙城論壇 下一個亮點？

國民黨前主席、新北市長朱立倫搶在國共論壇前率先登陸，國民黨主席吳敦義能否登陸與中共國家主席習近平進行「吳習會」尚未明朗，國民黨內「兩個太陽」在兩岸政策上的較勁也互不相讓。

新北市和南京市是姐妹市，過去南京市政府就不斷邀請朱立倫訪問，並且積極希望促成新北市和南京市舉辦「雙城論壇」，成為台北市、上海市外，兩岸另個重量級「雙城論壇」，朱立倫此行訪問順利訪問上海、南京等地並會晤大陸高層，接下來新北和南京的雙城論壇何時登場，將更受到期待。

朱立倫上次正式訪陸，是二○一五年五月以國民黨主席身分，先到上海出席國共論壇，再轉往北京，與中共總書記習近平舉行 「朱習會」。

吳敦義總統府李明賢
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