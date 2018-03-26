馬英九赴美演講 總統府同意了

2018-03-26 01:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ／台北報導



前總統馬英九赴美國史丹福大學演講已獲總統府同意。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 前總統馬英九下月受邀到美國史丹福大學演講，訪美行程訂在四月九日至十三日，馬英九辦公室發言人徐巧芯證實，馬英九已獲總統府同意前往美國，詳細行程正在規劃。

二○一三年馬英九在任總統時曾與史丹福大學進行視訊會議並接受學生提問，當時與學生互動熱烈，視訊會議室座無虛席。

總統府核准本次出訪，將是馬英九卸任後第四次訪美，馬英九二○一六年十一月以卸任元首身分首度訪美，二○一七年二月二度出訪，去年十一月馬英九受邀訪問美國洛杉磯，是馬英九卸任後第三度訪美。