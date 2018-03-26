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陳菊紐約宴僑胞 籲支持台灣改革

2018-03-26 00:16聯合報 記者蔡孟妤／高雄報導

高雄市長陳菊前往紐約911紀念館，向當年罹難者獻花致意。 圖／高雄市府提供
高雄市長陳菊前往紐約911紀念館，向當年罹難者獻花致意。 圖／高雄市府提供
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高雄市長陳菊訪美最後一天，會見紐澤西台商會和紐約台灣同鄉會；陳菊感謝海外鄉親對台灣與高雄在外交、建設上的協助，並呼籲海外鄉親堅定支持台灣的「轉型正義」，讓台灣實現社會正義和價值重建。

陳菊17至25日率團訪美，美國時間24日接連會見紐澤西台商會和紐約台灣同鄉會，在紐約台灣同鄉會晚宴上發表演說，除分享高雄市政甘苦談、回顧任內政績，也呼籲海外鄉親堅定支持台灣的轉型正義。

高雄市長陳菊訪美，會見紐澤西台商會和紐約台灣同鄉會並發表演說。圖／高雄市府提供
高雄市長陳菊訪美，會見紐澤西台商會和紐約台灣同鄉會並發表演說。圖／高雄市府提供
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陳菊說，「台灣旅行法」能在美國國會順利通過，不但代表台美間的關係密切，更顯示台僑在美國具有重要地位。她認為此次受邀到美國戰略暨國際研究中心（CSIS）演說，是對台灣自由民主和女權發展的肯定，也讓國際看見台灣在人權、民主等普世價值的貢獻。

陳菊與紐澤西台商會交流時，由立委劉世芳向台商簡報，針對台灣經濟發展進行分析，並介紹高雄招商環境和建設成果。陳菊感謝台商在海外長年的努力打拚，盼能繼續支持台灣產業發展政策和各項改革。

另外，美國在2001年發生911事件震撼世界，陳菊返台前，特地前往紐約911紀念館，向當年在事件中不幸喪生的台灣籍罹難者獻花致意。

高雄市長陳菊（前右四）訪美，會見紐澤西台商會和紐約台灣同鄉會。圖／高雄市府提供
高雄市長陳菊（前右四）訪美，會見紐澤西台商會和紐約台灣同鄉會。圖／高雄市府提供
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陳菊說，高雄也發生過幾個重大災難，如八八風災導致小林村滅村、石化氣爆等，造成許多民眾不幸喪生，面對大規模的傷亡，高雄感同身受。陳菊說，911事件震驚世界，帶給社會很多省思，盼社會能彼此尊重、包容，避免憾事再發生。

陳菊台商紐約轉型正義台灣旅行法
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