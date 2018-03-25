影／北市府昨拆公投盟帳蓬 今與西門町台獨旗隊對峙

2018-03-25 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



台北市長柯文哲前日下令拆除立法院外的公投盟帳篷，引起外界議論，當時市府強調無關統獨問題，不過今又將劍指向長期在西門町商圈舉「台灣獨立」標語的西門町台獨旗隊。

下午三點，北市政府警察局萬華分局動員約30名警力，站在西門町紅樓外，高舉違法告示牌，與西門町台獨旗隊對峙，並錄影蒐證。

西門町台獨旗隊隊長李寶鑾表示，每個假日在此地舉台獨旗幟已近七年，於中華路、成都路等四個路口舉旗幟、過馬路。不過第一次遇到這麼多警察對峙，她強調，昨天愛國同心會在此宣傳共產主義都沒有警察出面制止，今西門町台獨旗隊在此宣傳台獨主張卻被告知行為違法，認為北市府影響台灣人民基本人權。

參與西門町台獨旗隊的隊員羅先生表示，今天大約有20到30位隊員參加，平時也是這個規模，大約三點到六點固定舉牌，並沒有特別增加人員也無特殊行動，但今卻有大批警察在此。

台北市警察局萬華分局表示，台獨旗隊已違反集遊法，長年未申請；但此行動非市長下令，也沒有對西門町台獨旗隊成員進行驅趕，只是針對這些舉旗幟的群眾錄影蒐證。

長年在西門町商圈高舉台獨旗幟的西門町台獨旗隊，今與數十名警員在西門町紅樓前對峙。記者陳靖宜／攝影 分享 facebook 長年在西門町商圈高舉台獨旗幟的西門町台獨旗隊，今與數十名警員在西門町紅樓前對峙。記者陳靖宜／攝影 分享 facebook 長年在西門町商圈高舉台獨旗幟的西門町台獨旗隊，今與數十名警員在西門町紅樓前對峙。記者陳靖宜／攝影 分享 facebook 長年在西門町商圈高舉台獨旗幟的西門町台獨旗隊，今與數十名警員在西門町紅樓前對峙。記者陳靖宜／攝影 分享 facebook 長年在西門町商圈高舉台獨旗幟的西門町台獨旗隊，今與數十名警員在西門町紅樓前對峙。記者陳靖宜／攝影 分享 facebook 長年在西門町商圈高舉台獨旗幟的西門町台獨旗隊，今與數十名警員在西門町紅樓前對峙。記者陳靖宜／攝影 分享 facebook 長年在西門町商圈高舉台獨旗幟的西門町台獨旗隊，今與數十名警員在西門町紅樓前對峙。記者陳靖宜／攝影 分享 facebook 【中央社台北25日電】

獨派團體「台灣獨立建國大旗隊」長年在西門町舉旗宣揚政治理念，卻因未合法申請集會遊行，警方今天動員約30名警力舉牌警告及錄影蒐證，雙方對峙至晚間8時許才結束。

台北市政府23日拆除台灣公投護台灣聯盟促進會在立法院旁的帳棚，台北市長柯文哲表示，「這國家不可以繼續這樣沒有秩序」。這次行動不分藍綠，完全按照現行法令，不申請就要拆。

同樣未申請集會遊行，卻長年在北市西門町高舉「獨立建國」旗幟標語的還有「台灣獨立建國大旗隊」，台北市警察局萬華分局於今天下午約2至3時許出動約30名警力到場，舉牌警告為非法集會遊行，現場也進行錄影蒐證。

雙方持續對峙，約至今晚8時許才結束，期間並未有進一步動作。

警方晚間表示，因「台灣獨立建國大旗隊」未合法申請集會遊行，所以才舉牌警告，另也提醒他們提出申請卻置之不理，現場也進行錄影蒐證，後續將視蒐證證據依法辦理。