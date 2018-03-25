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國民黨新北市長電視辯論 侯友宜確定缺席

2018-03-25 19:05中央社 新北25日電

電子媒體26日首次舉辦國民黨新北市長黨內初選電視辯論會，周錫瑋及金介壽都會參加，並呼籲侯友宜參與，侯友宜雖未親自回應，他的競選幕僚已確認侯友宜不會出席這場辯論會。

侯友宜幕僚指出，電視公司當初提案時，競選辦公室就未接受，也未參與相關協調，因此，明天不會出席；侯友宜競選辦公室已公布侯友宜26日公開行程，其中並未安排參加電視辯論會。

電子媒體將舉辦國民黨新北市長辯論會，除侯友宜外，前台北縣長周錫瑋、前新北市議員金介壽都表明會出席；周錫瑋受訪表示，他已準備好了，也呼籲參選同志勿避戰，「避得了一時，避不了整個選舉」。

周錫瑋強調，有關新北市未來發展的政見與作法、問題及解決辦法，他都準備好了，希望所有參選人都能利用這次機會向市民做報告。

周錫瑋表示，他會在辯論會中說明他的政策，也歡迎其他參選的同志來挑戰他的政策，對於侯友宜可能缺席一事表示，「希望不要啦，因為避得了一時，避不了整個選舉。」「參選人一定要經過市民檢驗，這一關是大家一定要經歷過的。」

金介壽也受訪表示，他會參與電視辯論會並且「該說的一定會說」，同時也說明他不分藍綠「助民、揭弊、除暴」的從政理念，他希望所有參選人都能出席，尤其希望侯友宜不要逃避，應該要能說明清楚他在陽明山上的房產等問題。

電子媒體26日首次舉辦國民黨新北市長黨內初選電視辯論會，周錫瑋及金介壽都會參加，...
電子媒體26日首次舉辦國民黨新北市長黨內初選電視辯論會，周錫瑋及金介壽都會參加，並呼籲侯友宜參與，侯友宜雖未親自回應，他的競選幕僚已確認侯友宜不會出席這場辯論會。 記者祁容玉／攝影
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侯友宜周錫瑋
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