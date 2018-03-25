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盧秀燕批龍團隊未重用年輕人 卓冠廷：祝盧常保青春

2018-03-25 17:11聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

國民黨青年部今天在台中舉辦「挺青年議題座談會」，國民黨台中市長參選人盧秀燕在現場表示，只要她當選市長，未來小內閣至少要有3位40歲以下的一級局處首長。

盧秀燕說，目前林佳龍團隊雖有新聞局長卓冠廷一人不滿40歳，「但只有一位， 就是樣板」。

她細數林佳龍小她兩歲，但三位副市長中，林陵三已70幾歲、張光瑤也超過65歲，另一位林依瑩也50、60歲，只要她當選一定會讓年輕人發揮領導力，充分展現年輕人的創意。

台中市政府新聞局長卓冠廷表示，盧委員可能忘了，她自己在國民黨初選中出線，就勝過比她年輕9歲的江啟臣立委。事實上，林佳龍市長不論是副市長或局處首長都重用年輕人，並且進行跨世代合作，「盧委員可能搞錯了」，「我們祝福她心情快樂，常保青春」。

市府人事單位表示，經發局長呂曜志、交通局長王義川及新聞局長卓冠廷擔任局長時都未滿40歲，林依瑩副市長目前則是六都最年輕的副市長。

盧秀燕並表示，朝野政黨都積極拉攏青年參與公共事務，但在太陽花學運前盧就提出修憲案，要將投票年齡下降到18歲。盧秀燕說，18歲以下有投票權才能參與公共事務，才能形成壓力，可惜現在還沒通過。

雲林縣長參選人張麗善也到場，喊出口號：「Your future,you decide」，更表示「我們要發出青年召集令，讓不分地區、不分立場、不分黨派的年輕人形成青年陣線，一起發現問題、突破困境。」

活動發起人青年部主任翁紹輝說：青年現在碰到低薪所引發的一連串就業、買房、過勞、人口外流、不敢結婚生子的問題，刻不容緩，青年部提出三大具體措施，提升青年世代競爭力、擴大青年參與公共事務管道、讓年輕人在台灣可以幸福安定的三大主軸「幸福力」「競爭力」「參政力」。

國民黨青年部舉辦靑年座談。圖/盧秀燕服務處提供
國民黨青年部舉辦靑年座談。圖/盧秀燕服務處提供
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