柯建銘：軍改方案26日可定案 盼7月上路

2018-03-25 16:16 中央社 台北25日電



有關軍人年改方案，民進黨團總召柯建銘今天表示，有些部分可能微調，明天會定案，希望修法能夠順利，這樣應該可以來得及在7月1日跟公教年改一起實施。

副總統陳建仁預計明天中午邀集民進黨立法院黨團外交及國防、司法及法制委員會立委，及黨團年金小組立委討論軍人年金改革議題。

年改會原本規劃軍人退休起支俸率，為服役滿20年後，從50%起跳，每服役一年加2.5%的「50%加2.5%」版。但多數民進黨立委支持「55%加2%」版，軍將官自31年到35年，每年增加1%，以符合照顧中低階尉級、士官生活的原則。

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘下午向中央社記者表示，「一切照程序走」，希望修法能夠順利，這樣應該可以來得及在7月1日跟公教年改一起實施。

柯建銘說，明天大家坐下來談，要追求最大共識，不過有些部分可能要再微調。

對於軍人年改接近定案，中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀說，如果明天確定版本後，29日就送行政院會通過，「這當然不叫充分溝通」，軍改過程引起很多反彈，表面上說是為了年金能夠多延續幾年，但手段粗暴。行政院花這麼大誠意跟民進黨立委溝通，「難道對被改革對象，不用提出更大誠意溝通嗎」？

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，支持行政院規劃的時程，只是陳副總統與民進黨立委溝通，還是要顧及「立法院不是民進黨團說了算」，希望軍改版本除了跟執政黨團溝通外，在行政院會通過前，也能讓在野黨了解內容，大家都會提出各自看法。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，陳副總統應該更多元，在野黨立委聲音也要聽聽；軍人是特殊行業，未來牽扯募兵制推行後，大家從軍的意願，考量上不該只有單純的天花板、樓地板，也要考慮到國家戰備的問題，「要檢討過去，也要注意未來」。