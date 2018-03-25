會見美東台僑 陳菊籲支持台灣相關改革

2018-03-25 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長陳菊率領市政參訪團隊赴美，也應美東地區台灣同鄉會邀請進行交流，接連會見了紐澤西台商會和紐約台灣同鄉會，感謝海外鄉親對於台灣與高雄在外交、建設上的協助。

陳菊於紐約台灣同鄉會歡迎晚宴上表發表演說，與海外鄉親分享高雄12年來、市政推動的過程與城市翻轉成果，一步一腳印的市政甘苦談，陳菊説「拚得大粒汗、小粒汗」，要讓高雄成為宜居城市。並回顧任期內政績，表示高雄藉由「亞洲新灣區」全面發展觀光休閒、綠能高科技、數位、會展等產業的「翻轉高雄」成就，呼籲海外鄉親堅定支持台灣的「轉型正義」，讓台灣真正實現社會正義和價值的重建。

陳菊還說，「台灣旅行法」能在美國國會順利通過，不但代表台美間的關係密切，更顯示台僑在美國具有的重要地位。她同時認為這次受邀至美國戰略暨國際研究中心(CSIS)演說，是對於台灣自由民主和女性權利發展的肯定，也讓國際看見台灣在人權、民主等普世價值上的貢獻。