親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
中監認定扁違規
公投盟帳篷被拆
菲離島駐軍爭議
政治
軍事
綜合

為救華女 東航飛紐約航班放油30噸 迫降阿拉斯加

日本賞櫻經濟崩潰危機 櫻花樹「黑死病」只能砍樹沒藥醫

本周審空汙法 國民黨版還沒付委

2018-03-25 13:49聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

立法院衛生及環境委員會本周三、四審查空汙法修正條文草案，但國民黨團上周五才提出黨版，來不及交付委員會審查。對此，國民黨團書記長李彥秀表示，會將國民黨有意見的條文納入討論，之後付委再併同審查；民進黨團幹事長何欣純說，委員會就討論已付委版本，建議國民黨提修正動議討論。

李彥秀表示，朝野對於空汙都相當重視，個別委員提出的版本超過50個，光宣讀條文可能就要花費半天以上的時間，雖然預計本周進入逐條討論，但是進度應該不會太快。國民黨黨版預計在本周五付委，也與其他黨團取得一定共識，會將國民黨團版有意見的條文納入討論，或是後續協商，並於付委後併同審查。

李彥秀說，國民黨對於行政院版本有部分能接受，但「會同經濟部」的霸王條款、天然氣燃燒不受排放上限、移動汙染源管制政策改變這些爭議條文，會據理力爭。在深澳燃煤電廠環差通過之際，審查空汙法，民進黨應該說清楚，2025年非核家園之後，台灣的天空是否會永不見藍天。

何欣純表示，國民黨團有提出版本很好，她也支持各黨團都有版本，不過一切還是要按照議事程序來處理，委員就討論已經付委的版本，國民黨團版本還沒有付委，她建議，如果有討論到爭議條文，國民黨團可以先行提出修正動議，之後再看召委要不要把國民黨團付委之後的版本併案審查。

下周輪值的衛環委員會召委、民進黨立委邱泰源表示，國民黨團版本未付委，這部分他會再找國民黨團來討論。他表示，空汙法是大家都關心的議題，「我會等他們（指國民黨團），這個一定要很有誠意來處理。」

立法院衛生及環境委員會本周三、四審查空汙法修正條文草案，但國民黨團上周五才提出黨...
立法院衛生及環境委員會本周三、四審查空汙法修正條文草案，但國民黨團上周五才提出黨版，來不及交付委員會審查。報系資料照
分享

國民黨民進黨李彥秀
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

馬英九下月赴美演講 總統府准了

2018-03-25 12:17

訪台中看綠川整治 柯文哲誇：比韓國清溪川還好

2018-03-25 11:42

吳秉叡說不分黨派都支持自己 林德福酸：夢話

2018-03-25 14:39

蔡英文參加扶輪社年會誇林佳龍政績 交管嚴惹民怨

2018-03-25 14:27

台旅法推手羅伊斯訪台 將會蔡英文

2018-03-25 13:38

總統：期待扶輪社繼續支持扶輪人林佳龍

2018-03-25 13:09

台旅法推動功臣 美眾議員羅艾斯27日訪立院

2018-03-25 13:04

陳菊紐約演講 盼僑胞做總統改革後盾

2018-03-25 12:30

「連走路的權利都沒有！」 退警抗議小英被人牆包圍

2018-03-25 11:33

吳敦義擬率團赴兩岸論壇 國民黨否認停辦

2018-03-25 11:07

台旅法推動功臣 美眾議員羅伊斯下周二訪立院

2018-03-25 09:15

陳菊訪911紀念館 向台籍罹難者獻花致意

2018-03-25 08:03

促轉會委員名單 本周送立院

2018-03-25 00:51

大陸戰犯的女兒 來台為父爭公道

2018-03-25 00:45

蔣經國的「蘇聯同學」 入祀忠烈祠

2018-03-25 00:41

軍統龍頭戴笠 一生與局長無緣

2018-03-25 00:37

戴笠紀念館修竣 總統盼對外開放

2018-03-25 00:31

烈士殉難67年後終獲正名 林郁方：黨對不起趙仲容

2018-03-24 23:53

不願降共被殺 趙仲容終入祀忠烈祠

2018-03-24 22:42

原住民參選一般選區須放棄身份 藍委擬修法回復

2018-03-24 22:30

為五星旗打架 李茂生：乾脆凱道打擂台館長壓軸

2018-03-24 16:08

【重磅快評】誰牴觸了民主紅線？

2018-03-24 14:41

總統府今晚關燈1小時 陳建仁籲節能減碳愛地球

2018-03-24 13:59

「不要搞成馬旦」馬英九有阿美族和泰雅族名字

2018-03-24 12:47

今晚關燈一小時 陳建仁在總統府中庭花園微笑入鏡

2018-03-24 10:22

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

衝突台派兵占領雅米島？軍事專家：不用期待蔡政府

2018-03-24 16:32

陳師孟：扁是無罪之人 為何中監這麼多限制

2018-03-24 16:03

不願降共被殺 趙仲容終入祀忠烈祠

2018-03-24 22:42

台北市長大亂鬥 孫大千：台灣政治版圖已在進行重組

2018-03-24 16:26

烈士殉難67年後終獲正名 林郁方：黨對不起趙仲容

2018-03-24 23:53

【重磅快評】誰牴觸了民主紅線？

2018-03-24 14:41

孫大千改造台北 免帳密就可使用Taipei Free不斷線

2018-03-25 08:05

越南抗議聲中 太平島火砲射訓由每年2次提升為4次

2018-03-25 08:11

國安局耗資百萬 建立特勤直播系統護小英

2018-03-25 08:15

「連走路的權利都沒有！」 退警抗議小英被人牆包圍

2018-03-25 11:33

唐鳳PK柯文哲？辦公室「無所悉」徐國勇「沒聽過」

2018-03-24 17:15

衛生紙之亂掃到選戰 大媽：再給20包我幫你發

2018-03-25 08:00

北市長參選爆炸...柯文哲：時也運也命也

2018-03-24 23:58

民進黨「正國會」聲勢漸大 威脅新系

2018-03-24 23:58

台灣除役悍馬車 中南美變身特戰掃盪精兵座駕

2018-03-25 08:09

中監不准扁參加造勢 羅智強：他吃定蔡英文不敢動他

2018-03-24 16:17

誤射案甫遭糾正 海軍粉絲頁連秀雄三升空自勵

2018-03-24 15:33

蔣經國的「蘇聯同學」 入祀忠烈祠

2018-03-25 00:41

宣布參選台北市長 邱文祥：不會和藍營整合

2018-03-24 15:13

大陸戰犯的女兒 來台為父爭公道

2018-03-25 00:45

戴笠紀念館修竣 總統盼對外開放

2018-03-25 00:31

軍統龍頭戴笠 一生與局長無緣

2018-03-25 00:37

為五星旗打架 李茂生：乾脆凱道打擂台館長壓軸

2018-03-24 16:08

共軍多架戰機飛越宮古海峽 並派戰機飛赴南海聯合巡航

2018-03-25 11:12

深澳發電廠環評過關 毒物學家：戴奧辛、汞恐影響人體

2018-03-24 19:55

扁不能再參加造勢 新勇哥物語：同志比敵人更可怕

2018-03-24 17:42

馬英九下月赴美演講 總統府准了

2018-03-25 12:17

訪台中看綠川整治 柯文哲誇：比韓國清溪川還好

2018-03-25 11:42

扁以預錄影片現身扁聯會 中監：進行了解妥適處理

2018-03-24 20:33

公投盟帳篷被拆 蔡丁貴盼能換柯文哲連任失敗

2018-03-24 18:31

陳師孟：扁說我是他的貴人

2018-03-24 20:02

國民黨北市議員提名策略 轉彎

2018-03-24 23:58

影／拆公投盟帳篷 柯文哲：依法行政沒申請就拆

2018-03-24 14:58

禁絕餵食後…基隆鷹族 增減掀論戰

2018-03-25 00:05

國防部首度開放 舉辦高中愛國歌曲競賽

2018-03-24 15:52

潛艦國造本月底展開武器布置與戰系研究 立委南下驗收

2018-03-25 11:30

軍人年改可望定案 副總統明邀綠委談

2018-03-25 10:55

綠新北提名…正國會拱游錫堃 新系結盟蘇系

2018-03-24 23:58

陳水扁為兒造勢 中監認定上台違規

2018-03-24 23:58

柯P錕P戰北市長 姚文智：一起吹奏琵琶行

2018-03-25 10:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top