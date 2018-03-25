本周審空汙法 國民黨版還沒付委

2018-03-25 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院衛生及環境委員會本周三、四審查空汙法修正條文草案，但國民黨團上周五才提出黨版，來不及交付委員會審查。對此，國民黨團書記長李彥秀表示，會將國民黨有意見的條文納入討論，之後付委再併同審查；民進黨團幹事長何欣純說，委員會就討論已付委版本，建議國民黨提修正動議討論。

李彥秀表示，朝野對於空汙都相當重視，個別委員提出的版本超過50個，光宣讀條文可能就要花費半天以上的時間，雖然預計本周進入逐條討論，但是進度應該不會太快。國民黨黨版預計在本周五付委，也與其他黨團取得一定共識，會將國民黨團版有意見的條文納入討論，或是後續協商，並於付委後併同審查。

李彥秀說，國民黨對於行政院版本有部分能接受，但「會同經濟部」的霸王條款、天然氣燃燒不受排放上限、移動汙染源管制政策改變這些爭議條文，會據理力爭。在深澳燃煤電廠環差通過之際，審查空汙法，民進黨應該說清楚，2025年非核家園之後，台灣的天空是否會永不見藍天。

何欣純表示，國民黨團有提出版本很好，她也支持各黨團都有版本，不過一切還是要按照議事程序來處理，委員就討論已經付委的版本，國民黨團版本還沒有付委，她建議，如果有討論到爭議條文，國民黨團可以先行提出修正動議，之後再看召委要不要把國民黨團付委之後的版本併案審查。