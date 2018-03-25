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總統：期待扶輪社繼續支持扶輪人林佳龍

2018-03-25 13:09中央社 台北25日電

總統蔡英文今天表示，台中市長林佳龍是扶輪社友，她相信林佳龍沒有讓扶輪社漏氣，台中各方面都在進步，她也期待扶輪社友繼續給同為扶輪人的林佳龍市長最大的支持和鼓勵。

蔡總統今天中午前往台中出席國際扶輪3461地區年會，蔡總統致詞時表示，從中部扶輪社社員人數的增加，可以看得出中台灣民眾和企業熱心公益的風氣。

蔡總統指出，3461地區童瑞龍總監在接任後，就率領醫療團隊到柬埔寨義診，並且邀請當地醫療人員到台中接受醫療訓練，東友扶輪社長許宏銘與許多社友也結合民間資源，前往柬埔寨的社區，為超過2000名的師生和民眾，建立乾淨的飲水系統，這些計畫既是衛生醫療的奉獻，也是台灣外交的實踐。

蔡統統說，幾天前，她與跟家扶基金會見面，深深感覺到民間的善心可以無遠弗屆，扶輪社的人道關懷，同樣也是穿越國界的力量。她認為，藉由稍早提到的計畫，扶輪社替台灣與東南亞國家建立了更緊密的友誼，新南向政策現在能夠有一些成果，民間社團，尤其是扶輪社，是一股很大的助力。

蔡總統提到，扶輪社除了讓世界看到台灣人的愛心，也從來沒有忘記回饋台灣社會；去年，3461地區發起了偏鄉部落服務，也橫跨整個台中，協助市政府進入校園宣導反毒，許多扶輪社友都是台中在地非常傑出的企業經營者。

總統說，林佳龍也是扶輪社友，林佳龍很多次強調，要用扶輪精神打造美好城市，她相信，林佳龍沒有讓扶輪社漏氣，台中各方面都在進步。

總統舉例指出，在產業投資面向，美光公司在中科的廠房正在興建；日商三井也要在台中港，打造大規模的OUTLET；安川電機也宣布要在台中設置機器人研發中心；這些投資，都會創造更優質、更高薪的就業機會，特別是給年輕世代。

總統也提到，在環境面向，林佳龍推動綠川改造，打造「綠空鐵道」，8年要種一百萬棵樹，這也和扶輪社推動的「一人一樹救地球」有相同的理念；她期待，扶輪社友繼續給同為扶輪人的林佳龍最大的支持和鼓勵，讓他用扶輪社「四大考驗」的態度來精進施政，用扶輪社「改善世界」的理念來改變台中。

總統表示，30年來，扶輪社致力於根除小兒痲痺，現在小兒痲痺在台灣幾乎絕跡。每次聽到這個充滿堅持和毅力的故事，她都很感動，也期許中央與地方的執政團隊要有扶輪社的精神，「過去做不到的事情，我們勇敢去做；不被看好的事情，我們就用行動證明給大家看。」

林佳龍柬埔寨空鐵
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