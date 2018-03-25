退警堵蔡總統 被警力人牆包圍

2018-03-25 13:15 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳宏睿 ／台中報導



台灣退警協會執行長陳志傑今天到台中洲際棒球場抗議，用制服表達心聲。 記者陳宏睿／攝影 分享 facebook

蔡英文總統上午11時到台中市洲際棒球場旁好運來餐廳，參加國際扶輪3461地區第一屆年會，全民拔菜總部在臉書號召退休警消公教人員前往抗議，向蔡英文表達心聲，台中市警局派出認人小組，只要認出欲到場抗議的退休警察，馬上派出警力以人牆包圍，台灣警察協會執行長陳志傑就接受媒體採訪後，被警方以優勢警力勸離現場，陳志傑抗議大喊，連走路的權利都沒有。

他表示，只是依照總統所說的表達心聲，他今天穿的警察制服，不論是臂章或是帽子，都繡有民進黨警察局、被剝奪、3萬2160（退警退休金樓地板）、反霸凌等字樣，另外也拎著一部擴音器向蔡英文表達心聲，陳抗行動不會危害任何人，希望警察不要逾越法令，台灣警察協會是在替警察爭取權益，為何軍人退休是3萬9800、警察卻是3萬2160？

台灣退警協會執行長陳志傑今天到台中洲際棒球場抗議，被優勢的警力勸離。 記者陳宏睿／攝影 分享 facebook

陳志傑被優勢警力以人牆包圍，勸離到距離洲際棒球場約300公尺外的陳抗區內，陳抗區位於重畫區，四周都是空地，完全看不到會場。

台中市警局擔心退警的陳抗影響總統行程，在會場人行道設置交通錐，將會場賓客通行的通道與一般市民區隔，以便過濾陳抗人士聚集，台中市警局也出動第二、第五警分局數百名警力，規畫認人小組，以一個盯一個，或是多個盯一個方式，讓陳抗人士無法聚集。