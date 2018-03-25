空汙法修正草案 政院版、藍黨團版比一比

2018-03-25 13:21 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 劉宛琳 ／台北報導



立法院社福衛環委員會下周審查空汙法修正草案，行政院版修正重點包括提高罰鍰額度至2000萬元、加強燃料及有害汙染物管制，擴大汙染源納管範圍，空汙防制費提撥20%給地方。國民黨團版本著重在刪除霸王條款，這是環保署制訂空汙總量管制，不需會同經濟部規定，避免經濟部為考量經濟發展，導致空汙增加。

在工廠排放部分，行政院版規定，工廠若未依法申報繳交空汙防制費，將追繳5年，處罰兩倍，對未依期限改善者按次處罰。若有工廠違法影響民眾健康，罰鍰從原來100萬元提高至2000萬元，業者如果不遵行停工命令，負責人可處以3年有期徒刑，罰金從100萬元加重到300萬元。國民黨團認為應該明訂國營事業應受空汙法規範處罰，將違反者之罰鍰上限提高。

移動排放部分，環保署將授權地方主管機關，畫設空氣品質維護區，可限制高汙染交通工具的使用，同時草案增加納管施工機具、船舶和作業機械等非交通工具移動汙染源。出廠10年以上的車輛，適用新的排放標準，針對未進行排氣檢驗汽機車，最重可註銷牌照。

針對空汙基金，行政院將原來全部由中央統籌運用的隨油徵收空汙費，修正為每年提撥20%給地方政府，估計每年有9.2億元。國民黨團認為，撥補地方比例應提高到30%，增加空汙防制費補助範圍，將中小學教室裝設空氣清淨設備，補助減少露天燃燒稻草及老舊車輛排放，也納入空氣汙染防制費支用項目。

政府規範天然氣發電不受許可證汙染排放上限限制，國民黨團反對，國民黨團版本修正禁止環保署以公告方式，豁免天然氣接收站及發電廠空汙法責任。