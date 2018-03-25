空汙法修正草案審查 本周立院重頭戲

2018-03-25 13:19 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 劉宛琳 ／台北報導



空汙已成國民健康最大殺手，立法院社福衛環委員會周三、周四審查空汙法修正草案。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院社福衛環委員會周三、周四審查空汙法修正草案，國民黨立法院黨團上周五才提出黨版，來不及交付委員會審查。國民黨團書記長李彥秀表示，會將國民黨有意見的條文納入討論，之後付委再併同審查。民進黨團幹事長何欣純說，委員會就討論已付委版本，建議國民黨提修正動議討論。

李彥秀表示，朝野對於空汙都相當重視，個別立委提出版本超過50個，宣讀條文可能就要花費半天以上時間，雖然預計本周進入逐條討論，但進度應該不會太快。國民黨黨版預計周五由立法院院會交付委員會審查，與其他黨團取得共識，會將國民黨團版有意見的條文納入討論，或是後續協商，並於付委後併同審查。

李彥秀說，國民黨對於行政院版本有部分能接受，但「會同經濟部」的霸王條款、天然氣燃燒不受排放上限、移動污染源管制政策改變這些爭議條文，會據理力爭。在深澳燃煤電廠環差通過之際，審查空污法，民進黨應該說清楚，2025年非核家園之後，台灣的天空是否會永不見藍天。

何欣純表示，她支持各黨團都有版本，一切還是要按照議事程序處理，立委討論已經付委版本，國民黨團版本還沒有付委，如果有討論到爭議條文，國民黨團可以先行提出修正動議，之後再看召委要不要把國民黨團付委之後的版本併案審查。

輪值衛環委員會召委民進黨立委邱泰源表示，國民黨團版本未付委，這部分他會再找國民黨團討論，空汙法是大家都關心的議題，會等國民黨團版本，這個一定要很有誠意來處理。