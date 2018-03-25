馬英九下月赴美演講 總統府准了

2018-03-25 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



前總統馬英九下月受邀赴美國史丹福大學演講已獲總統府同意。報系資料照 分享 facebook 前總統馬英九下月受邀赴美國史丹福大學演講，預計訪美行程訂在4月9日至13日，日前向總統府提出申請，已獲得同意。馬英九辦公室發言人徐巧芯證實馬英九已獲准赴美，但對於馬赴美詳細行程，表示行程正在規劃中。

2013年馬英九在任時曾與史丹福大學進行視訊會議並接受學生提問，當時與學生互動熱烈，視訊會議室座無虛席。總統府核准本次出訪，將是馬英九卸任後第四次訪美，馬英九2016年11月以卸任元首身分首度訪美，2017年2月二度出訪，去年11月馬英九受邀訪問美國洛杉磯，是馬英九卸任後第三度訪美。