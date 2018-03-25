訪台中看綠川整治 柯文哲誇：比韓國清溪川還好

2018-03-25 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台北市長柯文哲今早到台中市參觀綠川、柳川整治工程，由台中市長林佳龍親自接待。記者余采瀅／攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲今早到台中市參觀綠川、柳川整治工程，由台中市長林佳龍親自接待，兩人從東協廣場前走進綠川，一路漫步到宮原眼科前，兩位市長同台，吸引許多民眾圍觀拍照，甚至有民眾趨前索取簽名，展現超高人氣。

柯文哲表示，之前曾到韓國首爾看過清溪川，發現綠川的景觀設計、工程方面，都比清溪川的設計還好，他誇讚「整個台中市府團隊很不錯，三年做得起來不簡單，要做不難，但要在這麼短的時間做完比較困難。」林佳龍則說：「十年磨一劍，平時都有規劃。」

媒體繼續追問柯，林佳龍是否變為民進黨國會未來的新共主？柯文哲笑說，「他本來就是共主，什麼未來？現在就是共主。」

立法院周邊抗議很多，里長說立院要給錢，不給錢就要立院搬走？柯文哲說，里長向他抱怨陳抗太多，焚化金、殯儀館都有回饋金，立法院造成的破壞力比殯儀館還大，能不能給回饋金？這是個好問題，會回去研究看看。

另傳出民進黨要推出唐鳳參選台北市長？柯文哲說，每天都有不一樣的題目，但答案都一樣，做好自己的事情就好，外面的事情不是我們可以控制，也沒辦法，每天做好自己可以做的事情。

話鋒一轉，媒體向林佳龍提問，綠營基層反彈，不要跟柯P站在一起，今天站在一起會不會有壓力？一旁的柯文哲強調「市政、市政，純粹市政。」林佳龍則回說，城市交流彼此分享經驗，相互學習，對市民是好的事情，不分顏色。

媒體也提問，今天很多議員、議員參選人都一起來，柯文哲笑說，「大家都有需要！」媒體追問「需要什麼？」柯說「需要曝光呀！」他也說，「兩個市長站在一起，一定有很多媒體，人家也是順便、順便、順便。」