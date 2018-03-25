「連走路的權利都沒有！」 退警抗議小英被人牆包圍

2018-03-25 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



總統蔡英文今天上11時到台中市洲際棒球場旁的好運來餐廳，參與國際扶輪3461地區第一屆年會，全民拔菜總部昨天就在臉書號召退休警消公教人員，上午在棒球場周邊集合，以「遍地開花、如影隨行」的方式，向蔡英文表達心聲，台中市警局嚴陣以待，派出「認人小組」，只要認出欲到場抗議的退休警察，馬上派出優勢警力以人牆包圍，其中台灣警察協會執行長陳志傑就在接受媒體採訪後，被警方以優勢警力勸離現場，陳高呼「連走路的權利都沒有！」

「只是依照總統所說的，表達心聲」，台灣警察協會執行長陳志傑受訪時表示，他今天穿著的警察制服，不論是臂章或是帽子，都繡有「民進黨警察局」、「被剝奪」、「32160（退警退休金樓地板）」、「反霸凌」等字樣，另外也拎著一部擴音器，就是為了向蔡英文表達心聲，陳抗行動不會危害任何人，希望警察不要逾越法令，台灣警察協會是在替警察爭取權益，「為何軍人退休是39800、警察卻是32160？」

陳在受訪後，馬上就被優勢的警力以人牆包圍「勸離」到距離洲際棒球場約300公尺外的由警方畫設的陳抗區內，該陳抗區位於重畫區，四周只有空地，完全看不到會場。