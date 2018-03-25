台旅法推動功臣 美眾議員羅伊斯下周二訪立院

2018-03-25 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



台灣旅行法本月16日生效，促進台美高層官員互訪，提出台旅法法案的功臣，美國眾議院外交委員會主席羅伊斯周日將再度來台，搭乘華航加州安大略機場到桃園機場的首航航線，周二將到立法院與立委座談，據了解，停留期間也會與蔡英文總統會面。

這是羅伊斯任內第六度訪台，這次他將與立委座談一小時，隨後立法院長蘇嘉全將頒贈立法院國會外交榮譽獎章，一方面彰顯羅伊斯多年來積極促成台美各項交流，二方面也感謝美國國會長期對台灣的友好與支持。

特別的是，羅伊斯這次搭乘的是華航加州安大略機場到桃園機場的首航航線來台，該機場是可望率先啟用「美國境外預先通關」的機場，由華航在談判該航線時推動。華航透露，因安大略是國內機場，沒有海關與境外檢查中心，華航提議「在台灣桃園機場設海關」，可望促成在台灣機場就能完成美國入境手續的預先通關。

對於羅伊斯訪台，民進黨立委羅致政指出，羅伊斯是友台小組的重要成員，很多政策都是藉他支持成形。這次能有機會啟用「美國境外預先通關」，他也扮演重要角色，但羅提醒，境外預先通關我國還在努力爭取中，期盼羅伊斯這次來訪能協助加強力道推過。

至於美國宣布對進口國增加鋼鋁關稅，只有歐盟與六個國家得到豁免，台灣被排除在外。羅致政表示，他認為要拿到最終豁免的國家應該很少數，且這個案例並非針對台灣，而是針對中國，美國衛護自己國家利益是人之常情。

羅致政說，下周與羅伊斯座談時，國會會轉達維護台灣立場，希望羅伊斯能帶回轉達，雖然影響不大，川普也有自己的選舉考量，但他們仍會努力。